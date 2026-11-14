La provincia de Cádiz cerró octubre con 33.191 empresas en la Seguridad Social, 101 más que el mes anterior

Archivo - Obreros trabajando en la construcción. - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz cerró el mes de octubre de 2026 con un total de 33.191 empresas inscritas en la Seguridad Social, de las cuales la mayoría, un total de 16.463, están compuestas por una o dos personas asalariadas y 106 con 250 o más asalariados, lo que suponen 101 empresas más con respecto al mes anterior y 473 más que en el mismo mes del pasado año 2025.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía recogidos por Europa Press, actualmente 7.132 pertenecen a comercio al por mayor y al por menor, 5.507 a hostelería, 3.173 a construcción, 1.917 de actividades profesionales, científicas y técnicas, 1.724 de transporte y almacenamiento o 1.414 de actividades sanitarias y de servicios sociales.

Además, del total de empresas inscritas en la Seguridad Social en la provincia, el sector industria terminó octubre con 1.285 empresas inscritas en la seguridad social, mientras que el sector de la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca acabó con 1.986, el sector de la construcción con 3.173 y el sector servicios, el más numeroso, finalizó octubre con 26.077 empresas.

Por su parte, el total del número de trabajadores ascendió en el mes de octubre a 330.106 en Cádiz, la mayoría de ellos se ubican en el sector servicios (253.852), con 48.895 en comercio al por mayor y al por menor, 47.574 en actividades sanitarias y de servicios sociales, 44.981 en la hostelería, 28.040 en educación o 26.086 en construcción.

En el sector industria se sitúan un total de 40.332 trabajadores, de los que 34.092 pertenecen a la industria manufacturera y 5.284 a la industria de suministro de agua, actividades de saneamiento, gestión de residuos y descontaminación. Por su parte, 26.086 trabajan en el sector de la construcción y 9.836 en la agricultura, ganadería, silvicultura y pesca.