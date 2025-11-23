La provincia de Cádiz registra más de 800.000 pernoctaciones hoteleras en octubre, 70.000 más que en 2024

CÁDIZ 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La provincia de Cádiz ha registrado 823.553 pernoctaciones en sus hoteles durante el pasado mes de octubre, lo que suponen 70.143 más que en el mismo mes del pasado año 2024. Por su parte, Chiclana, con más de 257.000, ha sido el municipio de la provincia que más pernoctaciones registró.

Según los datos del Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA), recogidos por Europa Press, en la provincia gaditana la mayoría de las pernoctaciones fueron en esta ocasión de viajeros extranjeros, con 457.374 por las 366.179 de los viajeros nacionales, siendo también superior el tiempo de estancia en los turistas extranjeros que en los nacionales con 3,9 frente a 2,3.

En cuanto al número de viajeros, la provincia de Cádiz registró un total de 278.879, de los que 160.795 procedían de España y 118.084 eran procedentes del extranjero.

La provincia de Cádiz ocupó el segundo puesto en Andalucía en pernoctaciones y el tercero en número de viajeros, por detrás de Málaga, que registró 2,2 millones de pernoctaciones y más de 600.000 viajeros.

En relación a los puntos turísticos, el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía señala que Chiclana fue la sexta localidad andaluza con más pernoctaciones en el mes de octubre, con un total de 257.538, la mayoría de turistas extranjeros (179.627). En cuanto a viajeros, esta localidad costera recibió a 51.851 personas, la gran mayoría procedentes de España (30.091).