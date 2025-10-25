La provincia de Cádiz registró la creación de 155 nuevas sociedades mercantiles en septiembre

CÁDIZ 25 Oct. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se ha situado en el mes de septiembre en 155, lo que supone 47 más que lo registrado en el mes anterior, en el que se crearon 108 empresas, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, septiembre de 2024, la variación se sitúa en descenso, ya que se registraron entonces 181 empresas, 26 menos que en este 2025. En cuanto a la extinción de empresas, en septiembre de este año fueron un total de 36 sociedades, por 15 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el último mes septeimbre, con un capital suscrito de 9.215.697 euros, 146 fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 33 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 21 lo hicieron en 'Actividades inmobiliarias', 12 en 'Comercio al por mayor e intermediarios del comercio, excepto de vehículos de motor y motocicletas', 11 en 'Servicios de comidas y bebidas', y ocho en 'Actividades de creación, artísticas y espectáculos', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2024 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 1.882, lo que supuso la creación de 70 más que lo registrado durante el año 2023, en el que se crearon 1.812 empresas.