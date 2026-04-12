La provincia de Cádiz registró la creación de 223 nuevas sociedades mercantiles en febrero, 43 más que el mes anterior

Pisos en contrucción - EUROPA PRESS

CÁDIZ 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz se situó en el mes de febrero en 223, 43 más que las registradas en el mes anterior, enero, según los datos provisionales difundidos por el Instituto de Estadística y Cartografía de Andalucía (IECA) recogidos por Europa Press.

Comparado con el mismo mes del año anterior, febrero de 2025, la variación se sitúa en ascenso, ya que se registraron entonces 146 empresas, 77 menos que en este 2026. En cuanto a la extinción de empresas, en febrero de este año fueron un total de 41 sociedades, por 66 en el mes anterior.

De las empresas creadas en la provincia en el segundo mes del año, con un capital suscrito de 5.445.830 euros, la mayoría, a excepción de una, fueron constituida en régimen de sociedad limitada. Por su parte, hasta 39 de las sociedades mercantiles ya existentes en la provincia realizaron una ampliación de capital.

En cuanto al sector al que se han inscrito, 36 lo hicieron en 'Servicios de comidas y bebidas'; 26 en 'Actividades Inmobiliarias'; 26 en 'Comercio al por mayor'; 13 en 'Servicios financieros, excepto seguros y fondos de pensiones'; y 12 en 'Servicios de alojamiento', entre las más numerosas.

Cabe recordar que en el año 2025 el número de nuevas sociedades mercantiles constituidas en la provincia de Cádiz fue de 2.193, lo que supuso la creación de 311 más que lo registrado durante el año 2024, en el que se crearon 1.882 empresas.