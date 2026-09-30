PSOE aborda con UGT soluciones a las limitaciones del parque Tecnobahía y respaldar el futuro de Airbus Cádiz

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, y las diputadas del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Verónica Pérez y Silvia Mellado, junto a representantes de UGT en Airbus - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, junto a las diputadas del grupo socialista en el Parlamento de Andalucía, Verónica Pérez y Silvia Mellado, han mantenido una reunión de trabajo con los representantes sindicales de UGT en Airbus, Miguel Velázquez Troncoso y Jesús Herraiz García, y el secretario general de UGT FICA Cádiz, Antonio Montoro, para abordar la situación estratégica y de infraestructuras de la planta de Airbus Cádiz, ubicada en El Puerto de Santa María.

Durante la jornada, los asistentes han analizado las actuales condiciones del Parque Tecnológico Tecnobahía, que presenta en su opinión "importantes limitaciones de espacio" para albergar el crecimiento de la industria auxiliar aeronáutica, como ha recogido el PSOE de Cádiz en una nota.

Al respecto, se ha señalado que "esta falta de capacidad" supone "un obstáculo", ya que dificulta la implantación de nuevas empresas y la ampliación de las ya existentes.

Ambas partes han incidido en la necesidad "urgente" de acompasar el aumento de la carga de trabajo y las previsiones de crecimiento del sector con una planificación adecuada de los espacios industriales y productivos, y se ha abordado el déficit en materia de seguridad vial y evacuación tras la unificación de las plantas de Airbus en Puerto Real y El Puerto de Santa María en una sola.

Actualmente, el polígono cuenta con una única vía pública de entrada y salida que conecta con las carreteras A-2001 y A- 2078. Esta "deficiencia estructural" genera un "efecto ratonera que pone en riesgo diario a más de 750 operarios directos y a miles de trabajadores de la industria auxiliar", según se ha advertido desde el PSOE.

Ante esta situación, Cornejo, junto a las diputadas socialistas y a los representantes de UGT, han reclamado que la mejora de las infraestructuras de Tecnobahía se convierta en "una prioridad" para las diferentes administraciones implicadas, exigiendo la elaboración urgente de un Plan de Emergencia Exterior (PEE), del cual Tecnobahía carece, así como consignar desde el Gobierno andaluz la dotación presupuestaria necesaria para construir un acceso alternativo a las carreteras A-2001 y A-2078.

En el marco de la actualidad laboral, la reunión también ha servido para manifestar "la esperanza" de que se ratifique el acuerdo sobre el convenio que estos días se está votando en las asambleas de trabajadores de Airbus.

La plantilla decide entre este miércoles y el jueves si continúa con la huelga indefinida, actualmente pausada, o acepta la propuesta de la compañía.

El nuevo acuerdo, alcanzado con la mediación del Ministerio de Industria y Turismo, incluye medidas de importancia como el compromiso de pago del IPC real para garantizar la recuperación del poder adquisitivo y el mantenimiento de manera íntegra del acuerdo actual de teletrabajo.

La ratificación de este documento permitiría consolidar "importantes mejoras salariales y laborales", garantizando así la estabilidad de las personas trabajadoras y del propio sector aeronáutico.