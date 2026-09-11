El PSOE acusa al PP de "abandonar" las infraestructuras en Zahara de la Sierra (Cádiz)

Juan Cornejo y Javier Pizarro con el alcalde de Zahara en el municipio serrano. - PSOE

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 11 (EUROPA PRESS)

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, y el secretario de Organización y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, han mantenido una reunión de trabajo con el alcalde de Zahara de la Sierra, Santi Galván, y su equipo de Gobierno en el que han acusado al PP, tanto en la Junta como en Diputación, de "abandonar" las infraestructuras en el municipio.

Según ha indicado el PSOE en una nota, los dirigentes socialistas han analizado la "situación de bloqueo institucional que sufre el municipio por parte de las administraciones gobernadas por el PP", acordando una batería de iniciativas para exigir a la Junta de Andalucía y a la Diputación "que asuman sus competencias y den respuesta a problemas vitales para los vecinos".

"Mientras el Gobierno central actúa con 22 millones y medio de euros para arreglo de infraestructuras, así como otro medio millón para la contratación de personal dirigidos a paliar los graves efectos de las borrascas de principios de año, llevamos desde julio de 2026 pidiendo a la presidenta de la Diputación una reunión y una aportación de apenas 50.000 euros para adquirir los materiales de esas obras, y la callada por respuesta es absoluta", ha afirmado el alcalde.

Los dirigentes del PSOE han manifestado que "el abandono de la Diputación se hace especialmente crítico en la calle Loberas, con preocupantes grietas que amenazan las fachadas de las viviendas y parte del viario, por lo que el Ayuntamiento ha solicitado una ayuda técnica de 16.000 euros para realizar un estudio patológico".

En el ámbito de las competencias autonómicas, Juan Cornejo ha puesto el foco en la "grave situación que atraviesan los vecinos de Bocaleones", ya que "las borrascas provocaron el desbordamiento del río, arrastrando piedras que han matado árboles frutales, destrozando huertas y obligando al desalojo de familias".

Según el PSOE, "los vecinos sostienen que la desgracia podría haberse evitado si la Junta de Andalucía hubiera realizado las labores de limpieza del entorno necesarias para que el agua circulara sin obstáculos". "Así, Cornejo ha anunciado que llevará al Parlamento andaluz la exigencia de construir de urgencia un muro de contención.

Asimismo, el parlamentario socialista elevará la petición vecinal para elaborar un Plan Especial para Bocaleones y Arroyomolinos que permita afrontar de manera integral la dotación de servicios, infraestructuras y seguridad, habilitando además la opción de mantener las viviendas actuales para uso turístico.

Finalmente, los socialistas han exigido a la institución provincial la reparación urgente de la CA-9112, "incomprensiblemente excluida del plan de arreglo de carreteras de la Sierra", así como a la Junta el arreglo integral y completo de la A-2300 desde Zahara hasta el cruce de Ronda, "ya que hasta ahora la Junta se ha limitado a realizar obras de emergencia y parches parciales que no solucionan el problema de fondo".