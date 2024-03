El PSOE apoya a los sindicatos en la defensa de la labor social que hacen los centros de formación de adultos en Cádiz

CÁDIZ, 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE de Cádiz y portavoz del Grupo Socialista en la Diputación, Ana Carrera, acompañada por la diputada en el Congreso Isabel Moreno, el portavoz del PSOE en Medina Sidonia y miembro de la Ejecutiva provincial, Juan Cornejo, así como el portavoz municipal, Oscar Torres, y el secretario general de la agrupación municipal, José Ramón Ortega, han defendido, en la concentración convocada por los sindicatos, a los centros de formación permanente, los conocidos como centros de formación para adultos.

Así, ha expresado "el rotundo rechazo" a cualquier tipo de recorte que pueda plantear la Junta, a la que ha pedido que se siente a negociar la modificación que pretende imponer en su funcionamiento. "Desde el PSOE estamos apoyando por supuesto a todos los cinco sindicatos convocantes que están unidos en la misma reclamación, pero fundamentalmente para apoyar a la comunidad educativa de los centros de educación para adultos de nuestra provincia", ha manifestado Carrera que ha lamentado que "una vez más ven como el gobierno de Juanma Moreno, hace un ataque indiscriminado a la educación pública en esta ocasión unilateralmente, sin ninguna negociación".

Carrera ha asegurado que "lo que pretenden no es otra cosa que recortar y eliminar esa posibilidad de educación social, de labor social que los centros de formación para adultos vienen realizando desde hace más de 30 años". Asimismo, ha insistido en que este tipo de centros "no solo desarrollan la labor de garantizar la titulación a aquellos que por una u otra razón no pudieron titularse a la edad de la Educación Secundaria, sino que hacen una encomiable labor social para un colectivo que tiene que seguir adaptándose a lo que la sociedad hoy en día requiere".

Así, ha afirmado que "no hay un pueblo donde no haya un grupo de mayores empoderándose, informándose en esa formación digital tan importante no solo para poder seguir teniendo vínculo familiares en muchos casos sino para poder relacionarse con la administración, para poder coger una cita médica, para poder tener cualquier cuestión relacionada con la administración".

También ha recriminado "el ataque a esos docentes sin saber cuál es la labor, cuál es el perfil de los maestros y maestras que están en los centros educativos que es un perfil polivalente, que no solo imparte materia de una cuestión determinada, sino que hace una labor mucho más amplia".