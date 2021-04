PSOE apoyará la manifestación el 1 de mayo en Cádiz apoyando a la clase trabajadora "que ha sostenido al país"

CÁDIZ, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Cádiz y parlamentaria andaluza, Araceli Maese, ha trasladado a los dirigentes de UGT, Antonio Pavón, y CCOO, Lola Rodríguez, la adhesión de los socialistas gaditanos a la manifestación que recorrerá la Avenida de Cádiz el próximo sábado con motivo del Primero de Mayo, en reconocimiento a la clase trabajadora "que ha sido la que, a pesar de la precariedad y de perder capacidad retributiva, ha sostenido a este país durante la pandemia y ha estado en primera línea combatiendo al virus".

'Ahora toca cumplir' es el lema de la manifestación que secundará el PSOE de Cádiz en un "apoyo inquebrantable que se viene produciendo año tras año hacia los sindicatos de clase y hacia los trabajadores y trabajadoras de la provincia", ha señalado en una nota Maese, que ha indicado que las centrales sindicales quieren convertir los aplausos en mejores condiciones laborales y proponen salir fortalecidos de la crisis social y económica "y para ello miran con esperanza hacia los fondos europeos de recuperación".

Maese ha hecho referencia a la reforma laboral, señalando que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ya tiene avanzado con Bruselas un consenso en torno a los cambios por los que se reducirían a solo tres los tipos de contrato (indefinido, temporal justificado y formativo), lo que, según ha indicado, servirá para transformar los ERTE en una "herramienta de flexibilidad estructural durante los que se ofrezca formación a los afectados, así como potenciar las políticas activas de empleo para recolocar a los parados".

Asimismo, ha recordado que el "cinturón social del Gobierno es fruto también de la negociación con los agentes sociales". No solo los ERTE, también la dotación de liquidez a empresas y autónomos, las ayudas directas al sector servicios, el incremento del SMI, la Renta Mínima de Inserción, el regreso de las cotizaciones al personal de la Dependencia o el último anuncio con los 731 millones de euros que irán dedicados al sistema de cuidados, ha afirmado.

La dirigente socialista se ha preguntado "qué ha hecho la Junta de Andalucía por el empleo", y ha criticado que "hayan enchufado a más de 4.500 personas en la Junta en 24 horas y de manera ilegal, con la excusa de la pandemia, que hayan eliminado los planes de empleos, primero recortándolos a la mitad y luego eliminándolos de un plumazo, ahora que es cuando más falta hacen o que han dejado morir la ITI que era una herramienta clave para cambiar el modelo económico de la provincia".

Además, ha afirmado que "han dicho no a poner 33 millones de euros para el Aerofondo y poder sentarse de igual a igual con la empresa Airbus y el Gobierno de España, estar en la toma de decisiones y no decir que la Junta no construyen aviones o ser agorero de un cierre de la fábrica en Puerto Real".

Para Maese, "los fondos europeos son una oportunidad única para ganar el futuro" y ha recordado que la Diputación y los ayuntamientos ya han puesto sobre la mesa proyectos para recuperar el tejido industrial y empresarial y apostar por iniciativas que generen empleo.