El PSOE arranca el curso político en Cádiz "con la militancia movilizada en el que será el último año de Juanma Moreno"

CÁDIZ 9 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha celebrado su primer encuentro del curso político sentando las bases de la estrategia ante un año marcado por la actividad electoral que generarán los comicios electorales y definiendo "una hoja de ruta centrada en la reactivación de la militancia y la confrontación directa de las políticas del PP" en el que "será el último año de Juanma Moreno", a quien acusa de un "sectarismo que se traduce en un claro maltrato a los municipios que no gobiernan y en la carencia de una estrategia de desarrollo económico para la provincia".

Según ha indicado el PSOE en una nota, el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha emplazado a sus compañeros a hacer frente a la "nefasta gestión" del PP tanto en la Diputación provincial como en la Junta de Andalucía con "un caos planificado de los servicios públicos comprobable tanto en la sanidad como en la educación en el regreso a las aulas".

Además, ha anunciado que la secretaria general del PSOE de Andalucía, María Jesús Montero, celebrará su Comisión Ejecutiva Regional este viernes en la provincia, donde se marcarán las líneas de acción a desarrollar en los próximos meses de precampaña "hasta que Juanma Moreno decida activar el botón electoral".

Además, el dirigente socialista ha avanzado que los socialistas gaditanos van a desarrollar ya actos dirigidos también a ir explicando las propuestas que la candidata a la Presidencia de la Junta, María Jesús Montero, pretende implementar "para revertir las consecuencias de las políticas neoliberales aplicadas por la derecha en Andalucía".

"El PSOE-A es el partido de los servicios públicos de calidad y es el único que los garantiza, somos la única alternativa a Juanma Moreno, ningún otro partido podrá sacar al PP-A de la Junta de Andalucía y asegurar el bienestar, el futuro y la seguridad de los andaluces y de las andaluzas", ha asegurado Ruiz Boix para insistir en que Montero será la próxima presidenta de la Junta.

Ruiz Boix ha hablado de "tiempo crucial, el fin de un ciclo muy perjudicial para los intereses de los gaditanos, con Juanma Moreno en el Gobierno, y empieza el partido con el marcador a cero para realizar propuestas de calado que vuelvan a ilusionar a la ciudadanía".

"Nuestra tarea será confrontar con hechos y defender los servicios públicos frente a una derecha que hace de lo público un negocio, así como reivindicar los logros del Gobierno de España, especialmente los que en esta provincia han llevado a la creación de empleo y a la bajada de la tasa de paro hasta 20,60% bajo el mandato de Pedro Sánchez", ha señalado.