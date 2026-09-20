PSOE de Cádiz afea que la colocación de los nuevos focos del complejo Puntales-La Paz afectan a los vecinos del entorno

Complejo Deportivo Puntales-La Paz. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 20 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Cádiz ha criticado la situación que padecen los vecinos del entorno del Complejo Deportivo Puntales-La Paz, cuyas viviendas se ven "gravemente afectadas" por el fuerte impacto de luz procedente de las nuevas torretas de iluminación instaladas por el Instituto Municipal de Deportes (IMD) en los campos de fútbol Pedro Fernández y Manuel Irigoyen.

Según ha concretado la formación en una nota, han señalado que lo ocurrido es "fruto de la improvisación y de la más absoluta falta de planificación técnica" por parte del equipo de gobierno. Según han explicado, el proyecto se ha ejecutado ciñéndose exclusivamente a los parámetros deportivos, "omitiendo por completo el impacto en las zonas residenciales colindantes y pasando por alto la normativa vigente".

Asimismo, han hecho hincapié en que la "falta de planificación" es también como consecuencia del "vacío" de gestión en el IMD, puesto que este organismo, responsable de la gestión del deporte en la ciudad, lleva "varios meses sin la figura de su máximo responsable técnico, como es el de la gerencia".

En este sentido, los socialistas ha precisado que la Junta de Andalucía cuenta con el Decreto 37/2025, de 11 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de protección frente a la contaminación lumínica en Andalucía. Esta normativa establece medidas estrictas para reducir la luz intrusa en los interiores de los edificios residenciales, "un marco legal que el Ayuntamiento ha ignorado", han apuntado.

Desde el PSOE se ha descartado que apagar parte de los focos sea una solución viable, puesto que ello restaría la iluminación mínima necesaria para la práctica deportiva en las instalaciones, además de seguir afectando a las fachadas. Por ello, los socialistas exigen una "rectificación inmediata y la depuración de responsabilidades" por un "proyecto deficiente" que, además, "es de suponer que supondrá un nuevo desembolso para las arcas municipales", ya que la "mala planificación inicial obligará ahora a acometer gastos extraordinarios para subsanar los errores".

"La improvisación se paga, y en este caso la pagan los bolsillos de los gaditanos y la salud de los vecinos", han criticado los socialistas. Ante esta situación, el PSOE exige la adopción urgente de medidas correctoras el apantallamiento y la reorientación de las luminarias, adaptándolas estrictamente a los límites que marca la normativa autonómica de protección frente a la contaminación lumínica "para salvaguardar la convivencia en el barrio".