PSOE de Cádiz critica el "maltrato de la Junta para favorecer a los amigos de la privada" en la movilizacion por sanidad

CÁDIZ 9 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz, Juan Cornejo, ha participado este domingo junto a miembros de la dirección regional, provincial y de la agrupación municipal en la manifestación en defensa de la sanidad pública que recorre las calles de la capital, sumándose así "a las mareas gaditanas, a los sindicatos y a todos los vecinos y vecinas" que han salido a la calle para decir "basta ya de recortar en la sanidad pública".

Cornejo ha sido tajante al advertir de que en esta defensa "se nos va la vida en ello". El dirigente socialista ha denunciado que la sanidad pública "está siendo maltratada a conciencia". En este sentido, ha rechazado que el caos sanitario con la crisis de los cribados de cáncer como cúspide sea consecuencia de una "mala gestión del presidente de la Junta", sino que, por el contrario, "esto está hecho a conciencia".

Para Cornejo, el Gobierno del PP "tiene clara la hoja de ruta para desmantelar la sanidad pública". El objetivo de esta estrategia, según ha lamentado el secretario de Organización, no es otro que "favorecer a sus amigos de la privada", y ha puesto como ejemplo "las partidas presupuestarias que desde la Junta de Andalucía están destinando en los últimos días a la sanidad privada en detrimento del sistema que es de todos y todas".

"Por lo tanto, nosotros vamos a seguir en la calle, alzando la voz junto a las mareas gaditanas y los sindicatos", ha asegurado, agradeciendo el trabajo que vienen realizando también los colectivos sociales.

El líder del PSOE gaditano ha garantizado que su partido "no se va a poner de perfil" ante esta situación y que irá "de frente para defender que la sanidad pública es esencial para la provincia de Cádiz y para Andalucía".

"La igualdad de oportunidades de los ciudadanos de esta provincia, tengan o no tengan dinero, hay que defenderla. Hoy estamos aquí, seguiremos estando aquí y siempre defendiendo que la sanidad pública es fundamental", ha concluido.