El PSOE de Cádiz destaca los 12,8 millones del Gobierno de España para contratar desempleados en la provincia

Imagen del secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo. - PSOE DE CÁDIZ

CÁDIZ 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE de Cádiz y parlamentario andaluz, Juan Cornejo, ha valorado el paquete de ayudas aprobado por el Gobierno de España a través del Ministerio de Trabajo y Economía Social, dotado con más de 10,6 millones de euros garantizados para 36 municipios gaditanos, una cifra que superará los 12,8 millones al sumar el 20 por ciento adicional habilitado para sufragar costes salariales y de la Seguridad Social de trabajadores desempleados en labores de reparación de los daños de los temporales.

En una nota, Cornejo ha subrayado que este Real Decreto estatal es "un balón de oxígeno directo a los ayuntamientos y a las familias gaditanas", demostrando que "cuando gobierna el Partido Socialista, los problemas de la provincia de Cádiz se atienden con partidas en el Boletín Oficial del Estado (BOE) y con millones de euros sobre la mesa, y no con promesas vacías, ni titulares de humo".

Asimismo, ha celebrado que la futura ampliación de este decreto vaya a dar cobertura económica a otras localidades que sufrieron las consecuencias de los fenómenos meteorológicos adversos, como El Puerto de Santa María, Barbate, Conil, San Roque y Benalup (Cádiz).

"El Gobierno de Pedro Sánchez demuestra una vez más su sensibilidad y compromiso con la provincia de Cádiz con una doble vertiente fundamental: reparar infraestructuras públicas dañadas y, a la vez, ofrecer una oportunidad laboral directa a cientos de vecinos y vecinas que se encuentran en el desempleo", ha señalado el responsable socialista.

Sin embargo, el dirigente provincial ha contrapuesto esta inversión del Estado con la "nula implicación" y el "desinterés flagrante" del Gobierno del presidente de la Junta, Juanma Moreno, en Andalucía.

Para Cornejo, resulta "absolutamente indignante" que la Junta de Andalucía, que tiene competencias plenas y exclusivas en materia de políticas activas de empleo y formación, "no haya puesto en marcha un plan extraordinario de empleo para la provincia de Cádiz, que sigue necesitando un empuje decidido para abandonar definitivamente los primeros puestos del ranking de desempleo", ha afeado

"Moreno lleva años instalado en la propaganda, en los recortes de lo público y en la confrontación partidista, pero cuando hay que arrimar el hombro por Cádiz, la Junta se pone de perfil", ha criticado el parlamentario andaluz.

En esta línea, el secretario de Organización ha censurado "la doble moral de la derecha", incididendo que "el PP de la Junta presume de tener los presupuestos más altos de la historia, pero es incapaz de ejecutar programas de empleo propios, dejando a los municipios gaditanos a su suerte y dependiendo exclusivamente del pulmón inversor del Gobierno central".

Por último, Cornejo ha exigido a la Junta de Andalucía que "abandone la desidia, baje a la realidad y complemente con fondos autonómicos estas ayudas estatales con un verdadero plan de choque para el empleo en Cádiz".

"Cádiz no puede esperar más a un presidente andaluz que solo viene a hacerse la foto; nuestros pueblos y ciudades necesitan empleo digno, servicios públicos blindados y respuestas inmediatas, tal y como está haciendo el Gobierno de España con medidas reales como esta nueva partida para empleo en la provincia de casi 13 millones de euros", ha concluido.