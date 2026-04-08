El PSOE de Cádiz elige a Juan Cornejo como cabeza de lista acompañado de Rocío Arrabal y Fernando López Gil

Archivo - Juan Cornejo, secretario de Organización del PSOE de Cádiz. - PSOE - Archivo

CÁDIZ 8 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Comisión Ejecutiva Provincial del PSOE de Cádiz ha presentado su propuesta de candidatos al Parlamento de Andalucía para las Elecciones Autonómicas 2026 con una lista encabezada por el secretario de organización provincial, Juan Cornejo, seguido como número dos de la portavoz en Algeciras y parlamentaria, Rocío Arrabal, y del también parlamentario Fernando López Gil.

El cuarto puesto, según ha informado el PSOE en una nota, es la concejala del PSOE en Jerez, Laura Álvarez, mientras que el quinto puesto es para el exalcalde de Tarifa, Francisco Ruiz Giraldez, y el sexto para la concejala en el Ayuntamiento de Cádiz, Natalia Álvarez.

A partir de ahí la lista la conforman Fernando Vega Ramírez, Carmen Girón Montes, Juan José Tejero Robles, Verónica Cubiles Molinillo, José Joaquín Muñoz Pérez, Ana Saray Sánchez García, Francisco Javier Fuentes, Francisca Inés Domínguez y Juan Antonio Salguero.

Cabe recordar que en las últimas elecciones andaluzas de 2022 la lista del PSOE por la provincia de Cádiz fue encabezada por la exsecretaria provincial y presidenta de la Diputación, Irene García, que en esta ocasión no aparece en ninguno de los puestos de la lista, seguido entonces de Rafael Márquez, que tampoco aparece en esta ocasión.