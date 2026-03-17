El PSOE cede a IU la presidencia de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz y le recuerda que "cumplen la palabra dada"

Archivo - Ruiz Boix y Jorge Rodríguez sellando el acuerdo para las mancomunidades de La Janda y la Sierra en 2023. - PSOE/IU - Archivo

CÁDIZ 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE dejará la presidencia de la Mancomunidad de la Sierra de Cádiz, en manos del socialista y alcalde de Grazalema, Carlos García, para que la asuma en el último tramo del mandato IU, tal y como se había firmado en un pacto entre los dos partidos. En este sentido, el secretario provincial del PSOE, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado que "el PSOE cumple la palabra dada y pide a IU una reflexión profunda".

En este sentido, Ruiz Boix ha lamentado que IU no respetara la lista más votada en municipios como Medina Sidonia, donde "se apoyaron en el PP para arrebatar" la alcaldía a quien había ganado las elecciones, el socialista Juan Cornejo, y ha pedido "reflexión" a IU en referencia a la situación en Sanlúcar de Barrameda y Olvera.

"Carmen Álvarez en Sanlúcar se valió de los votos socialistas para ser alcaldesa y luego no ha sabido compartir gobierno para beneficiar a los vecinos y si queremos gobiernos progresistas en la Junta y en la Diputación, IU debe demostrar que es un socio de fiar y no una fuerza que prefiere pinzas con la derecha para desplazar al PSOE", ha concluido.

Cabe recordar que en octubre de 2023 el secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, y el coordinador provincial de IU Cádiz, Jorge Rodríguez, sellaron un acuerdo de coalición para el gobierno en las mancomunidades de La Janda y la Sierra, con la circunstancia de que en la Sierra compartirían la presidencia dos años cada uno, empezando el PSOE y continuando IU a partir de febrero de 2026.