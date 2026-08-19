El PSOE condena los actos vandálicos contra el vehículo del alcalde de Barbate (Cádiz) y niega relación con los hechos

Archivo - El portavoz del PSOE en Barbate, Javier Rodríguez. Imagen de archivo. - PSOE - Archivo

BARBATE (CÁDIZ), 19 (EUROPA PRESS)

El PSOE de Barbate (Cádiz) se ha puesto a disposición del alcalde del municipio, Miguel Molina (Andalucía Por Sí), y de los concejales que han sido víctimas de actos vandálicos en sus vehículos personales. El partido ha asegurado que "en absoluto tiene nada que ver con los hechos expuestos" y ha señalado que adoptará "las decisiones internas pertinentes si existe o se demuestra relación directa con alguna persona implicada en estos desagradables actos".

Así lo ha trasladado el partido en un mensaje publicado en su cuenta oficial en redes sociales, consultada por Europa Press, después de que el alcalde anunciara que había presentado una denuncia ante la Guardia Civil de Cádiz por varios actos vandálicos contra su vehículo, entre ellos arañazos en la carrocería, pintadas en la luna delantera y las matrículas y la rotura de los limpiaparabrisas. Molina señaló como sospechosa a una persona vinculada al PSOE.

Ante estos hechos, los socialistas han indicado que el secretario general del PSOE de Barbate, Javier Rodríguez, se puso en contacto con el alcalde antes de la publicación de su comunicado para trasladarle su disposición a colaborar con el equipo de gobierno y trabajar conjuntamente ante este asunto. Asimismo, han pedido a Molina que "no use este hecho vandálico, a todas luces reprobable, como herramienta con fines políticos".

En este sentido, los socialistas han aclarado que "en absoluto" tienen nada que ver con los hechos expuestos por el alcalde de Barbate y han lamentado "la relación torticera con la causa". De igual forma, han defendido que el PSOE de Barbate vela por la "ejemplaridad" de su militancia. No obstante, han señalado que adoptarán "las decisiones internas pertinentes si existe o se demuestra relación directa con alguna persona implicada en estos desagradables actos".

Asimismo, han indicado que condenan "cualquier tipo de agresión y actos vandálicos a vehículos relacionados con la Corporación Municipal, así como a los de cualquier ciudadano o ciudadana particular". Además, han señalado que el partido "se pone plenamente a disposición del alcalde y de sus concejales" como muestra de apoyo y unidad para erradicar este tipo de hechos injustificados e incrementar la seguridad en el municipio, con el objetivo de evitar este tipo de actuaciones "alejadas de la convivencia social".

Por último, han incidido en que el PSOE de Barbate "ha sido, es y seguirá siendo un partido democrático en contra de la violencia" y que tiene como principal objetivo "el bienestar de la ciudadanía barbateña".