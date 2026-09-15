El PSOE destaca la inversión prevista del Gobierno de 95,1 millones para modernizar el aeropuerto de Jerez (Cádiz)

Mamen Sánchez, diputada del PSOE por Cádiz, en el Congreso. - PSOE

JEREZ DE LA FRONTERA (CÁDIZ), 15 (EUROPA PRESS)

La diputada socialista por la provincia de Cádiz, Mamen Sánchez, ha valorado "muy positivamente" la inversión de 95,1 millones de euros prevista para el Aeropuerto de Jerez entre 2027 y 2031, dentro del nuevo Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA III), aprobado por el Gobierno de España.

En una nota, Sánchez ha destacado que se trata de una inversión de "gran importancia" para Jerez y para el conjunto de la provincia de Cádiz y ha subrayado que el aeropuerto contará con la tercera mayor inversión aeroportuaria de Andalucía durante este periodo, solo por detrás de Málaga y Sevilla.

"Estamos hablando de 95,1 millones de euros y de la tercera mayor inversión aeroportuaria de Andalucía. Es una apuesta muy importante por el aeropuerto de Jerez y supone prácticamente cuadruplicar la inversión prevista en el periodo anterior", ha señalado Mamen Sánchez.

La inversión prevista para el periodo 2027-2031, según ha explicado, asciende a 95,1 millones de euros, "frente a los aproximadamente 24,6 millones de euros contemplados para el periodo anterior, lo que supone multiplicar por casi cuatro el esfuerzo inversor". Para la diputada socialista, lo que se pretende es una nueva modernización integral del aeropuerto.

Así, ha señalado que entre las actuaciones previstas se encuentran mejoras en el campo de vuelos y en la plataforma de aviación general, así como actuaciones destinadas a mejorar el drenaje y reforzar la protección frente a episodios de lluvias intensas y posibles inundaciones.

"El plan contempla asimismo la construcción de un nuevo edificio para el Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios (SEI), reforzando las condiciones de seguridad y operatividad del aeropuerto", ha indicado Sánchez, que ha añadido que la inversión permitirá también actuar sobre diferentes espacios e instalaciones vinculados a la atención de los pasajeros, con mejoras en la zona de estacionamiento de autobuses, los recorridos peatonales, la zona de facturación, la climatización y distintos equipamientos y sistemas de seguridad.

"Son inversiones que van a permitir que el aeropuerto de Jerez sea una infraestructura más moderna, más segura, más eficiente y con mejores servicios para quienes utilizan el aeropuerto", ha asegurado Mamen Sánchez, que ha hecho referencia también a las actuaciones relacionadas con la eficiencia energética y la modernización de las instalaciones, con mejoras en los sistemas de climatización y en otros equipos destinados a reducir el consumo energético.

Según ha apuntado, "estas actuaciones se integran en el nuevo ciclo inversor de Aena, que contempla alrededor de 13.000 millones de euros de inversión en la red aeroportuaria española entre 2027 y 2031, con actuaciones dirigidas a mejorar la capacidad, la seguridad, la calidad, la sostenibilidad y la transformación tecnológica de los aeropuertos".

"Jerez está dentro de este gran esfuerzo inversor y cuenta con una inversión muy importante y ahora tenemos que conseguir que esa mejora de la infraestructura vaya acompañada también de un crecimiento de la actividad y de las conexiones", ha afirmado.

En este sentido, la diputada socialista ha hecho un llamamiento a las compañías aéreas para que apuesten por el aeropuerto de Jerez y aprovechen el potencial que ofrece la provincia de Cádiz. "Con esta inversión, estamos haciendo un aeropuerto más atractivo para las compañías aéreas, por eso queremos hacer un llamamiento a las aerolíneas para que miren hacia Jerez, apuesten por nuestro aeropuerto y abran nuevas rutas y conexiones", ha afirmado.