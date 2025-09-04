PSOE dice que, "pese a quien pese, Pedro Sánchez acabará con la Verja" y celebra su reunión con Starmer

CÁDIZ 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado el encuentro mantenido en Londres entre el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, que considera "un paso más en el acuerdo sobre Gibraltar tras el Brexit que veremos ratificado antes de que finalice el año". Además, ha añadido que "pese a quien pese, Pedro Sánchez acabará con la Verja y será bueno para Andalucía y para el Campo de Gibraltar".

En una nota, ha compartido con Pedro Sánchez "el papel jugado por Starmer para desatascar los flecos del acuerdo" y ha celebrado que "ambos mandatarios hayan mostrado su apuesta decidida por dar un nuevo impulso a la relación bilateral una vez cerrado el pacto sobre Gibraltar".

"Hay que seguir afianzando esas relaciones y más ahora, en un mundo cambiante, en el que el Reino Unido y España van a ser aliados, socios en la defensa, en la seguridad, en la materia logística, hay otros sectores en los que poder seguir creciendo y por tanto, que nuestra economía siga mejorando y también que se siga generando empleo para la provincia de Cádiz", ha añadido.

Ruiz Boix ha criticado al PP acusándolo de que "siempre ha tratado de poner trabas en las relaciones entre el Campo de Gibraltar y Gibraltar y siguen todavía sin digerir un acuerdo, el del pasado mes de junio, que traerá beneficio, una zona de prosperidad compartida para la comarca y para la ciudad de Gibraltar".

"El PP tiene aún una digestión dolorosa de un acuerdo que será histórico, que supondrá el desmantelar la Verja y que no van a querer aplaudir en ningún momento, un acuerdo liderado por Pedro Sánchez que será beneficioso para la economía del Campo de Gibraltar, para la generación de más empleo y sobre todo para consolidar unas relaciones que son de carácter vecinal y social y que el Partido Popular ya conoce que son bastante constructivas", ha afirmado.

Según Ruiz Boix, "la caída de la Verja en 2026, el último muro de la Europa continental, es una página en la historia que escribirá Pedro Sánchez le pese a quien le pese". En este sentido, ha destacado "el empeño personal del presidente del Gobierno por caminar hacia esa zona de prosperidad compartida en la comarca del Campo de Gibraltar que traerá más prosperidad a la comarca del Campo de Gibraltar al eliminar todos los controles de personas y mercancías".

Finalmente, el secretario provincial del PSOE ha manifestado que siguen "esperando que el PP mueva ficha en Bruselas, que esta negociación tenga el apoyo de todos los grupos políticos en la Eurocámara" y ha añadido que "la realidad es que hay una gran incógnita sobre qué hará el PP Europeo, que tendrá la influencia del PP de Feijóo, oculto en su respuesta ante este gran acuerdo que está siendo ultimado y estará listo en octubre".

Así, ha instado al PP a "que aclaren si van a seguir las tesis más duras de su partido o si facilitarán que el texto reciba si no una unanimidad, al menos una gran mayoría de respaldo" en el Europarlamento y ha exigido a representantes del PP en la comarca como el alcalde de Algeciras y senador, José Ignacio Landaluce, "que traslade a su partido la importancia que tiene este acuerdo y consiga arrancarlo de las excusas del pasado para contribuir a situar a los campogibraltareños en la senda de un futuro de certeza y prosperidad donde no caben las ambigüedades".