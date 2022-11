El PSOE dice al PP que "tiene en su mano revertir la dinámica esperpéntica en los plenos de El Puerto (Cádiz)"

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La secretaria de Organización del PSOE en Cádiz, Ana Carrera, ha defendido al secretario general del PSOE en El Puerto, David de la Encina, que fue "víctima de una agresión por parte de un cargo de confianza del alcalde" de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, dentro de "la dinámica esperpéntica" en la que el PP ha convertido los plenos municipales y le ha pedido que "revierta la situación porque está en su mano reconducirlos y evitar que la ciudadanía tenga que presenciar un espectáculo de degradación tan lamentable por parte de sus representantes públicos".

En una nota, Carrera ha asegurado que "no es la primera vez que se viven momentos de tensión en el Pleno del Ayuntamiento de El Puerto, ya que hace dos meses se excedieron al expulsar al portavoz socialista y, en lugar de apercibirlo, lo que hacen es coartar la posibilidad de que una parte de la sociedad pueda expresarse a través de su representante legítimo".

Así, ha considerado que "se está produciendo una anomalía democrática y corresponde al PP que tiene el bastón de mando devolver el orden, que no se le vaya más de las manos las futuras sesiones y que se pueda debatir y confrontar con normalidad, porque esa es la esencia de la democracia".

La dirigente socialista ha lamentado que "el PP se muestre tan nervioso cuando la oposición municipal ejerce su labor, que es trasladar demandas de la ciudadanía a la que representa y elevarlas para su debate".

Según Carrera, "se produjo una situación insostenible que comenzó vertiendo mentiras que los compañeros de El Puerto ya han tenido ocasión de desenmascarar, con un alcalde que no ejerció bien su función sobre el ordenamiento, con un pleno descontrolado, donde se producen hasta intimidaciones y agresiones".

En este sentido, ha añadido que "lejos de tratar de reconducir la situación, el alcalde y su partido han tratado de darle altavoz a lo vivido, siendo este incidente portada de medios a nivel nacional, no importándole lo más mínimo la imagen que se traslada de una ciudad que últimamente no recibe más que malas noticias y que ya ha salido en telediarios porque no hay herramientas en el Cementerio, porque los coches oficiales no tiene póliza de seguridad vial, porque los policías no pueden patrullar por falta de uniformes o porque se quedan sin correo electrónico al no pagar el servicio".

"Tienen que reflexionar y reconducir la situación para que lo que aparezca en los medios de comunicación no sea una imagen de El Puerto de Santa María que nada tiene que ver con la realidad, porque resulta una pena que con las virtudes que tiene esta ciudad, su alcalde se empeñe en querer ser titular de los medios por estas situaciones", ha subrayado.

A juicio de Carrera, "Beardo, su equipo de gobierno y, sobre todo, sus cargos de confianza deberían de reconsiderar seriamente su conducta y aplicar el sentido común para que los plenos que se celebran en la ciudad se desarrollen con absoluta normalidad democrática".

Finalmente, ha invitado al PP "a dar las explicaciones que se le están requiriendo sobre el dinero público en lugar de pedir dimisiones, explicaciones que tendrá que dar también ante la Justicia en virtud de las dos denuncias presentadas por el secretario local del PSOE".