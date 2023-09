El PSOE exige el PP que cumpla sus compromisos con la Universidad de Cádiz en el proyecto de Valcárcel

CÁDIZ, 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido al PP que cumpla con la Universidad de Cádiz (UCA) en relación al proyecto de Valcárcel y ha criticado que la presidenta de la Diputación, Almudena Martínez, "hace lo mismo que la Junta de Andalucía y el ayuntamiento de Cádiz, marear la perdiz".

En una nota, ha criticado que la presidenta de Diputación "siembre dudas en torno a Valcárcel y se pregunta qué interés puede tener la presidenta por dedicar el edificio a otra cuestión". "No entendemos qué interés tiene para que no se entregue a la UCA, para que no sea facultad de Ciencias de la Educación", ha insistido Ruiz Boix, que ha asegurado que el PSOE "va a estar atentos a que no ocurra esa situación que Valcárcel".

Ruiz Boix ha afirmado que el PP "debe responder a los compromisos adquiridos con la Universidad, así como con todos los colectivos vecinales de La Viña, del casco histórico de Cádiz y con todos los vecinos de la ciudad de Cádiz" y ha reafirmado la "necesidad de potenciar el cinturón universitario siendo Valcárcel sede de la facultad de Ciencias de la Educación".

"No sabemos a qué quieren dedicarlo, a qué quiere destinar ese edificio la presidenta de la Diputación, pero seguramente no querrá hacer nada, como hace el PP en Cádiz, que es la nada, y únicamente querrán marear la perdiz y enfangar la situación", ha afirmado el dirigente socialista.

Por último, ha recordado que ya vaticinó que "terminaría el año 2023 y no habría ningún euro invertido en Valcárcel". "Estamos a 1 de septiembre y estoy convencido que de aquí a final de año no habrá ni un solo euro invertido en el edificio de Valcárcel", ha incidido.