PSOE exige a los socios del "pacto económico" en Diputación de Cádiz que "se dejen de peleas y saquen los presupuestos"

Javier Pizarro en rueda de prensa. - PSOE

CÁDIZ 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El vicesecretario general del PSOE de Cádiz y portavoz en la Diputación, Javier Pizarro, ha criticado la "parálisis que sufre" la Institución provincial, "que a mediados de enero sigue sin presupuestos para el ejercicio 2026", por lo que ha exigido a los socios del "pacto económico en Diputación" que "dejen las peleas y el reparto de la tarta".

En una nota, Pizarro ha calificado de "desgobierno" el año de gestión de la actual presidenta de la Diputación, marcado, a su juicio, por un "sectarismo político que perjudica especialmente a los municipios de menos de 20.000 habitantes gobernados por el PSOE". El portavoz del PSOE ha afirmado que la institución "funciona como un cajero automático para los ayuntamientos del PP y La Línea 100x100, mientras se ignora a los alcaldes socialistas".

"Es la primera vez en la historia que los presupuestos de esta provincia se van a aprobar más allá del mes de enero", ha señalado Pizarro, calificándolo como un "récord negativo fruto de las tensiones entre los socios por incumplimientos como la residencia de Santa Margarita, en La Línea, o el polémico uso que quieren dar al edificio de El Madrugador, en El Puerto".

Así, ha exigido a la presidenta que "deje el reparto sectario de lado y se ponga a trabajar en unas cuentas que beneficien a toda la ciudadanía de la provincia, así como que recupere la accesibilidad que desde siempre se dispensó en la Presidencia de la institución provincial hacia los alcaldes y colectivos de la provincia".