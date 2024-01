PSOE-A pide la comparecencia de Mellado en el Parlamento por la "censura franquista impuesta" al Carnaval

SEVILLA, 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo del PSOE-A ha presentado una solicitud de comparecencia del director general de la RTVA, Juan de Dios Mellado, en comisión del Parlamento para que explique la "imposición de una censura franquista" al concurso de agrupaciones del Carnaval de Cádiz con el objetivo de "acallar la voz crítica del pueblo ante el desastre de gestión" del presidente de la Junta, Juanma Moreno.

En un comunicado, el portavoz socialista en la Comisión de la RTVA en el Parlamento, Mario Jiménez, ha advertido de que, si las explicaciones no son satisfactorias, el PSOE-A no descarta pedir "su dimisión ante un comportamiento censor llevado a cabo contra el Carnaval de Cádiz que no se conocía en Andalucía y en España desde el franquismo".

"Por primera vez en 34 años, la radio y la televisión públicas no van a llevar ese concurso del mismo modo que se ha hecho históricamente, garantizando el seguimiento a través de la radio de todas las fases preliminares y el acceso al concurso de coplas en televisión", ha manifestado Jiménez.

Ha apuntado que no sólo es que "la retransmisión no se produzca en la radio más allá de la provincia de Cádiz, sino es que al Campo de Gibraltar tampoco llega la señal". A su juicio, esta situación "no es fruto de la casualidad", sino que corresponde a una "estrategia clarísimamente mandatada por la dirección de informativos de la RTVA para censurar" el concurso de agrupaciones.

Así, ha criticado que se intente "acallar la voz crítica del pueblo" ante el "desastre" que suponen los cinco años de gobierno del PP en Andalucía, en los que "se ha acabado, en gran medida, con la calidad de los servicios públicos fundamentales", especialmente en sanidad y educación. "Moreno Bonilla está llevando a Andalucía a una situación inédita en términos de acceso a esos servicios", ha sentenciado.

Mario Jiménez ha recordado que, como ahora, el "franquismo intentó parar una manifestación popular que aúna análisis de la realidad en tono humorístico, pero que también cuenta con un tono de denuncia": "Ha tenido que llegar, de nuevo, la derecha al Gobierno de Andalucía para que se repita esa censura franquista en Canal Sur".