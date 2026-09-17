El PSOE presenta a Fran Fernández como la "esperanza" para Algeciras frente al "mandato negro" de Landaluce

Ruiz Boix con Fran Fernández, candidato a la Alcaldía de Algeciras. - PSOE

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha comenzado en Algeciras con las presentaciones de los candidatos a las alcaldías en las grandes ciudades de la provincia, avalando a Fran Fernández como el líder de un proyecto "abierto y progresista", capaz de poner fin al "mandato desastroso" de José Ignacio Landaluce. Así, lo ha señalado como la "esperanza" para Algeciras frente al "mandato negro" de Landaluce.

Según ha indicado el PSOE en una nota, Ruiz Boix ha iniciado su intervención agradeciendo el trabajo "incansable, valiente e impecable" de la secretaria general local, Rocío Arrabal, que continuará "defendiendo a los algecireños" en el Parlamento de Andalucía. "Seguirá reclamando la prometida ampliación del hospital que nunca llega, denunciando la eliminación de aulas sin reducir la ratio en educación, y apoyando a las trabajadoras de ayuda a domicilio abandonadas por la Junta", ha reivindicado.

El dirigente socialista ha centrado su principal crítica en Algeciras a la "nefasta gestión económica del PP", "disfrazada con una venta hueca y la supuesta austeridad de Landaluce. "Cuando alcanzó la alcaldía hace 15 años, la deuda viva era de 75,5 millones tras 30 años de democracia y hoy, con muy poca transparencia, la deuda bancaria se sitúa en torno a los 300 millones, por lo que ha multiplicado la deuda por más de tres, un 350 por ciento de incremento", ha asegurado Ruiz Boix.

Igualmente, ha hecho referencia a 100x100, al que ha calificado como un partido "sentenciado, es ya un proyecto político muerto, incapaz de ofrecer soluciones y atado a la decadencia del PP". "Nació con bombo y platillo generando una expectativa de que iban a sacar dos parlamentarios en la provincia de Cádiz, y el 17 de mayo nació y murió", ha afirmado.

Ruiz Boix ha pedido al PP "que deje de jugar al gato y al ratón ocultando si Landaluce será su candidato en 2027". "Nos engañan porque intentan que la imagen del PP no se vea salpicada por las denuncias sobre supuestas actuaciones de abuso sexual del alcalde", ha afirmado antes de añadir que "el PSOE fue valiente y denunció, mientras en el PP son incapaces de hacer públicas las denuncias que tienen en sus canales internos".

Por su parte, el candidato a la Alcaldía, Fran Fernández, ha asumido el reto "con ilusión", advirtiendo de que las consecuencias de las "patadas al balón del PP recaen ya directamente sobre los ciudadanos". Así, ha manifestado que "sumando los intereses, la deuda real compromete a los algecireños hasta el año 2070 y asciende a 311 millones de euros, con más de 18 millones pendientes de pago en facturas".

"Cuando cada euro que entra a la hucha sale a pagar deuda, no podemos invertir ni en mejorar la limpieza, ni en mantenimiento urbano, ni en reforzar servicios", ha lamentado. "La política municipal no puede consistir en aplazar deuda y subir recibos y Algeciras necesita un Ayuntamiento que rinda cuentas y no se escude en echarle la culpa a la oposición", ha reclamado Fernández que este mes asume la portavocía del grupo municipal.