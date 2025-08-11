PSOE-A subraya su "confianza en nuestros trabajadores del Infoca" ante el nuevo incendio de Tarifa

Archivo - La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía y portavoz del Grupo Socialista, María Márquez, en una imagen de archivo. - Joaquin Corchero - Europa Press - Archivo

SEVILLA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE de Andalucía, María Márquez, se ha pronunciado este lunes ante el nuevo incendio forestal que se ha declarado en el término municipal de Tarifa (Cádiz) para expresar "mucha preocupación".

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía ha asegurado que "confiamos en nuestros trabajadores del Infoca" y ha instado a la población residente en estos momentos, ya sean vecinos o turistas, a "seguir las recomendaciones de los profesionales".

"La seguridad siempre es lo primero", ha proclamado María Márquez.

Este segundo siniestro que afecta a Tarifa ha comenzado a las 14,20 horas de este lunes en el paraje Sierra de la Plata. Más de 2.000 personas que estaban en la playa y en hoteles y en urbanizaciones como Atlanterra y Montaña de Los Alemanes han tenido que ser evacuados de manera preventiva en la tarde de este lunes 11 de agosto ante este incendio.

El Gobierno andaluz ha reclamado a la población que no ha sido desalojada que se confinen en sus viviendas y cierren las ventanas ante el humo presente en la zona.

Este segundo siniestro forestal de Tarifa es casi consecutivo al anterior, por cuanto a las 21,25 horas del sábado el Plan Infoca dio por extinguido un fuego que se declaró el martes en el paraje La Peña. Ese primer incendio obligó a desalojar a 1.500 personas y a evacuar 5.000 vehículos.