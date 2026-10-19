PSOE-A urge a Feijóo y Moreno "responsabilidades" y "dar la cara" por el "escándalo" de Landaluce en Algeciras (Cádiz)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SEVILLA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha urgido este lunes a los presidentes del PP nacional y andaluz, Alberto Núñez Feijóo y Juanma Moreno, respectivamente, a "salir a dar la cara inmediatamente" y a "asumir responsabilidades ante el escándalo bochornoso, lamentable, que ha sucedido en Algeciras" (Cádiz) y que se ha llevado "tantísimo tiempo sucediendo" con su alcalde, José Ignacio Landaluce.

Así lo ha trasladado la también portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz en un audio remitido a los medios de comunicación este lunes en el que ha reivindicado que desde su partido llevan "años" denunciando los presuntos abusos sexuales que se achacan al alcalde algecireño, que se dio de baja como militante del PP a finales del año pasado, y que este mismo lunes ha anunciado que dimitirá como alcalde el próximo 25 de octubre, con lo que evita tener que someterse a la moción de censura presentada por PP y Vox, cuya votación estaba prevista para tres días después en dicho ayuntamiento.

María Márquez ha lamentado que "han perseguido, señalado" a las socialistas que han denunciado los presuntos comportamientos del alcalde algecireño, las "han llamado mentirosas, sabiendo lo que estaba pasando, poniéndole voz a los testimonios de tantas mujeres que nos estaban llegando contándonos el sufrimiento que estaban teniendo y padeciendo".

"Y Moreno Bonilla y Feijóo han decidido callarse y tapar", ha criticado la 'número dos' de la dirección del PSOE-A, quien ha agregado que "cuando se conocen este tipo de actitudes hay que denunciarlo inmediatamente, ponerse al lado de las víctimas y, por supuesto, ser implacables en las decisiones que se toman dentro de la organización y expulsar a este tipo de gente".

María Márquez ha incidido en criticar que Juanma Moreno, "sabiéndolo, decidió tapar, callarse y proteger a Landaluce durante todo este tiempo". "Decidió proteger a un alcalde suyo", ha denunciado la dirigente socialista antes de añadir que el también presidente de la Junta de Andalucía "siempre hace lo mismo", y "cuando se trata de defender los derechos de las mujeres o mantener el poder o su sillón, siempre elige lo mismo".

"Le importan un pimiento los derechos de las mujeres", ha reprochado Márquez a Moreno, de quien ha incidido en criticar que, al igual que Feijóo, tenía "la información" sobre lo que ocurría con Landaluce, "lo sabían", y "tienen que asumir responsabilidades de manera inmediata y que salir a dar explicaciones a todos", ha zanjado la representante del PSOE-A.