PSOE-A urge la salida de Landaluce de la alcaldía de Algeciras por presuntos casos de acoso que Moreno "ha encubierto"

La portavoz adjunta del PSOE-A en el Parlamento andaluz, María Márquez, en rueda de prensa. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

SEVILLA 17 Jun. (EUROPA PRESS) -

El PSOE de Andalucía ha sostenido este miércoles que José Ignacio Landaluce "no puede seguir ni un minuto más" como alcalde de Algeciras (Cádiz), por presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado y que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "ha encubierto".

Así lo ha señalado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento que ha comenzado trasladando la "máxima preocupación" de su partido "por las noticias" que se han conocido en las últimas horas acerca de Algeciras.

La también portavoz adjunta del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz ha aludido así a una información que publica el diario 'El Mundo', que indica que el PP ha decidido prescindir de José Ignacio Landaluce como candidato a las elecciones municipales de 2027 "después de recibir nuevas quejas por comportamientos machistas en el grupo de PP en el Senado", del que el alcalde de Algeciras era miembro hasta el pasado mes de diciembre.

María Márquez ha aseverado que Landaluce "no puede seguir ni un minuto más al frente de la Alcaldía" de Algeciras por presuntos casos de acoso que los socialistas venían "denunciando" desde hace "años", de la mano de concejales como Rocío Arrabal, según ha abundado.

La representante del PSOE-A ha subrayado que su grupo llevó "este asunto al Parlamento de Andalucía", y el presidente de la Cámara, Jesús Aguirre (PP-A), que la semana pasada fue reelegido en el cargo, "le dijo" a la diputada que lo trasladó que estuviera "calladita", cuando ella le estaba pidiendo "explicaciones" al presidente de la Junta y del PP-A, Juanma Moreno, y "exigiéndole que se pronunciara ante esta situación vergonzosa que se estaba viviendo en su partido" en relación al primer edil algecireño.

María Márquez ha alertado así de que al frente del Gobierno andaluz se sitúa actualmente "un presidente y un partido que lo ha encubierto todo", que "lo sabía y lo tapó", y ha sostenido que eso es "muy grave".

"En pleno siglo XXI, Andalucía no merece tener un presidente que ante el presunto acoso que podamos sufrir las mujeres, lo tape, se calle y, además, obvia y silencia a las mujeres", y que, "en el caso de las mujeres que lo hemos denunciado, permita que se nos persigan". "Esto es absolutamente reprobable, y Andalucía no merece tener un presidente con esta catadura moral", ha aseverado.

La portavoz socialista ha subrayado además que, "en diciembre de 2025", la secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, "ofreció los votos de los concejales socialistas de Algeciras para poner un alcalde del PP" en dicha localidad que sirviera para "quitar" a Landaluce "si había algún tipo de problema dentro del Grupo Popular en el Ayuntamiento", donde esta formación cuenta con mayoría absoluta.

Tras criticar que los 'populares' "desoyeron" esa propuesta de la secretaria general del PSOE-A, María Márquez ha incidido en reclamar que Landaluce "no puede seguir ni un minuto más al frente de la Alcaldía" de Algeciras, y lo suyo "no puede ser una dimisión en diferido", sino que "se tiene que ir ya", y hay que "convocar Pleno extraordinario, de manera urgente", para ello.

"Landaluce tiene que salir de las puertas del Ayuntamiento de Algeciras inmediatamente", ha enfatizado la representante del PSOE-A antes de agregar que, "si no lo hace ya", surgen "muchas dudas", como las de "qué sabe el alcalde de Algeciras del PP de Moreno Bonilla o del Partido Popular de Cádiz; entre otros, de Antonio Sanz", el consejero de la Presidencia actualmente en funciones, y se ha preguntado si es que "está habiendo presiones" o "amenazas".

En esa línea, Márquez se ha preguntado "qué tipo de conversaciones están teniendo en estos momentos" Juanma Moreno y Antonio Sanz "con el alcalde de Algeciras", y ha instado a aclararlo "inmediatamente, porque lo que está claro es que, por decencia, por dignidad y por ejemplaridad, este hombre no puede seguir un segundo más al frente de la Alcaldía, y Moreno Bonilla tiene que pagar por encubridor, y porque este hombre --en referencia a Landaluce-- se debería haber ido hace mucho tiempo", según ha añadido la representante socialista para concluir.