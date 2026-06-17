El alcalde de Algeciras defiende que todas las denuncias contra él han sido archivadas "en menos de un mes"

Archivo - El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce (c), atiende a los medios de comunicación. A 16 de enero de 2026, en Algeciras (Cádiz, Andalucía, España). - Nono Rico / Europa Press - Archivo

ALGECIRAS (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha defendido una vez más que "a día de hoy no existe ninguna denuncia" contra su persona y que todas las actuaciones que se han promovido contra él "por parte del Partido Socialista" han sido archivadas "en menos de un mes" porque "no había absolutamente nada".

En un vídeo difundido a los medios por el Ayuntamiento de Algeciras, ha asegurado que corresponde al Partido Popular "decidir cuando llegue el momento quién será su candidato" a las elecciones municipales de 2027, después de que El Mundo haya publicado que el PP está buscando a otra persona para estos comicios ante supuestas denuncias por acoso sexual en su contra que motivaron que se diera de baja voluntaria del partido en enero de este año.

Así, se ha mostrado convencido de que el Partido Popular, donde militaba hasta enero, elegirá "con total libertad y responsabilidad" a su candidato para la Alcaldía de Algeciras, donde él obtuvo la mayoría absoluta en 2023 con el PP, sin aclarar si repetirá como cabeza de lista con otra formación.

Landaluce, que abandonó el PP tras una denuncia presentada contra él por presuntos delitos de malversación y acoso sexual, sí ha señalado que su "única prioridad" sigue siendo Algeciras y "seguir trabajando por mi ciudad, defendiendo los intereses de los algecireños, de mis vecinos, y culminando los proyectos que están transformando nuestro municipio".

"Mientras otros se dedican a generar ruido, maldad y veneno, nosotros seguiremos generando resultados y ahí es donde seguirán encontrándome, trabajando por Algeciras y por mis vecinos", ha aseverado el actual alcalde, que en la Corporación municipal figura como concejal no adscrito pero contando en su gobierno con los concejales del PP.

Landaluce ha animado a quien considere que "tiene algo que denunciar" a que acuda a los juzgados. "Llevan años intentando desgastar mi imagen y apartarme de la vida pública. No lo han conseguido y tampoco lo van a conseguir con titulares, rumores o campañas de desprestigio", ha aseverado.

LA OPOSICIÓN PIDE SU DIMISIÓN

La oposición ha vuelto a pedir este miércoles la dimisión de Landaluce como alcalde de Algeciras, al considerar que "no puede seguir ni un minuto más" en el cargo por presuntos casos de acoso sexual que habría protagonizado y que el presidente del PP andaluz, Juanma Moreno, "ha encubierto", como ha denunciado la vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en una rueda de prensa en el Parlamento.

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha exigido a la dirección del PP a nivel provincial y autonómico, que dé explicaciones "urgentes y transparentes" ante las informaciones que apuntan a que se ha decidido prescindir de Landaluce como candidato a la alcaldía en 2027. Esta decisión es "tardía", ha lamentado, añadiendo que "no hace más que confirmar y respaldar la veracidad de las denuncias por supuesto acoso y comportamientos inadecuados que en su día abanderaron con valentía las responsables del PSOE algecireño, Rocío Arrabal e Isabel Beneroso".

Por su parte, la coordinadora de IU en Algeciras, Purificación Alonso, ha calificado la decisión del PP de mantener un año más a Landaluce en la Alcaldía de la ciudad de "una prueba más del completo cinismo político con el que este partido se viene conduciendo desde que se produjeron las primeras denuncias públicas sobre los supuestos abusos sexuales de Landaluce".

"El PP cuenta con mayoría absoluta en el Ayuntamiento, y la decisión que han tomado es mantenerlo en el puesto un año más, como si su comportamiento pudiera tratarse como un mero trámite administrativo en el marco de elaboración de las próximas listas electorales. Es inaceptable y demuestra que al PP la dignidad de las mujeres le da exactamente", ha aseverado la dirigente local de IU.