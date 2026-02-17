PSOE-A valora el apoyo "sin precedente" del Gobierno y apela al PP para llevar la reconstrucción andaluza al Parlamento

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, en rueda de prensa. (Foto de archivo). - PSOE-A

SAN MARTÍN DEL TESORILLO (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

La vicesecretaria general del PSOE-A, María Márquez, ha valorado este martes el paquete de ayudas "sin precedentes" aprobado por el Gobierno de España para los afectados por la serie de temporales que se han registrado en Andalucía en las últimas semanas, al tiempo que ha apelado al PP-A, con mayoría absoluta en esta legislatura, para que posibilite la creación de un grupo de trabajo en el Parlamento sobre la "reconstrucción" que requiere la región.

La también portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento andaluz, María Márquez, se ha pronunciado sobre estas cuestiones en una atención a medios durante una visita al municipio gaditano de San Martín del Tesorillo en la que ha querido subrayar el "apoyo sin precedentes" del Gobierno de España hacia Andalucía al hilo del paquete de medidas que este martes ha adoptado el Consejo de Ministros, dirigidas, entre otros ámbitos, al campo andaluz, como la decisión de reducir de 35 a cinco las jornadas mínimas necesarias para percibir el subsidio agrario.

María Márquez ha valorado que sea la vicepresidenta primera, ministra de Hacienda y secretaria general del PSOE-A, María Jesús Montero, quien haya detallado estas medidas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, y ha señalado que "no es casualidad que se defienda a Andalucía con este paquete de medidas encima de la mesa, con el corazón siempre latiendo, mirando a esta tierra, mirando los intereses de Andalucía y priorizando, en este caso, darle solución a los vecinos que lo están pasando tan mal".

Por otro lado, la representante del PSOE-A ha apelado al Gobierno andaluz de Juanma Moreno para afear que "todavía no sabemos cuáles son las medidas que va a aprobar", porque desde la Junta "no nos han contado nada" a los socialistas y "sólo sabemos el nombre del plan que van a presentar, pero medidas no sabemos ninguna", según ha remarcado María Márquez.

Ha incidido en señalar que, sin incurrir en la "confrontación", desde el PSOE-A van a "estar vigilantes" sobre la labor de la Junta, y quieren que "quien tiene la competencia, quien se sienta en el sillón de la presidencia de la Junta de Andalucía", que es Juanma Moreno, "se arremangue y ponga las medidas cuanto antes, porque desde luego ya vamos tarde", según ha advertido.

De igual modo, ha recordado que el Grupo Socialista ha registrado "más de 1.000 iniciativas" en el Parlamento "con nombre y apellidos" para abordar "lo que está pasando en el territorio", porque "cada día son más los problemas y los vecinos que se ponen en contacto con nosotros" para señalarles sus dificultades, según ha abundado.

Además, ha recordado que este pasado lunes anunció la solicitud de creación de un "grupo de trabajo" en el Parlamento de Andalucía para abordar la "reconstrucción" de la comunidad, y ha expresado su deseo de que el PP-A "no vote en contra" de esta iniciativa y permita así que se materialice "de manera inmediata, urgente", con la idea de que por dicho órgano desfilen "alcaldes, directores de institutos, de centros de salud, AMPA, representantes del sector agrícola, del sector ganadero, los profesionales del Infoca", entre otros colectivos, según ha explicado.

La portavoz socialista ha defendido que se necesita ese grupo de trabajo porque "hay que volver a reconstruir en gran medida nuestra comunidad autónoma, y especialmente provincias tan importantes como la de Cádiz", y ha dicho que espera que el PP-A "se pronuncie cuanto antes" y "acepte este grupo de trabajo", desde la premisa de que "los andaluces son los verdaderos protagonistas de la tragedia y también tienen que serlo de la solución", según ha concluido María Márquez.