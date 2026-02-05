El Puerto de Algeciras restablece las rutas con Tánger y Ceuta y Tarifa mantiene suspendida la conexión

Imagen de camiones parados en los accesos al puerto de Algeciras cerrados tras la cancelación de todas las conexiones marítimas con Ceuta y Tánger debido a las condiciones adversas generadas por la borrasca. - Nono Rico / Europa Press

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Puerto de Algeciras recupera este jueves, 5 de febrero, las conexiones con Ceuta y Tánger Med, tras la mejoría de las condiciones meteorológicas provocadas por el paso de la borrasca Leonardo. Por su parte, el Puerto de Tarifa mantiene cerradas las conexiones con Tánger.

Así lo han confirmado fuentes de la Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (Cádiz) a Europa Press, que han precisado que la conexión con Ceuta se retoma a las 18,30 horas con la salida del ferry Pasión por Formentera. El buque ha partido desde la Ciudad Autónoma con destino a Algeciras pasadas las 16,00 horas.

En relación con la línea con Tánger Med, el puerto marroquí ha anunciado la reapertura de sus muelles este jueves a las 20,00 horas. Un total de cinco ferris atracados en Algeciras han iniciado ya el embarque de camiones y a lo largo de la tarde se prevén las primeras salidas con destino a Tánger Med. Asimismo, el acceso de camiones al recinto portuario ha quedado reabierto.

Por último, en el Puerto de Tarifa continúan suspendidas las conexiones de la naviera Africa Morocco Link debido a las condiciones meteorológicas adversas, a la espera de su evolución.