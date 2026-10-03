El Puerto (Cádiz) acoge CFN 7, el "mayor festival de deportes de combate" en España del 20 al 22 de noviembre

Presentación de 'CFN 7 - El Puerto Fight Weekend - Road to ONE' en El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 3 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha presentado el 'CFN 7 - El Puerto Fight Weekend - Road to ONE', el "mayor festival de deportes de combate celebrado hasta la fecha en España", que se celebrará del 20 al 22 de noviembre en el Pabellón Angelita Alta de la localidad.

En una nota de prensa, el Ayuntamiento portuense ha señalado que el acto de presentación ha dado a conocer "una cartelera histórica" que reunirá cuatro campeonatos del mundo profesionales, tres combates Road to ONE, un campeonato de Andalucía y tres campeonatos de España profesionales, además de la defensa del Campeonato Mundial IBF de Carlos Coello, que buscará ante su público el que sería su séptimo título mundial.

El festival comenzará el viernes, 20 de noviembre, con la inauguración y la primera ceremonia de pesajes, ambas abiertas al público y con acceso gratuito. La competición se desarrollará el sábado 21 en jaula, con MMA, K-1 y Muay Thai, y el domingo 22 sobre el ring, con Muay Thai, Kickboxing y Boxeo en dos ventanas de mañana y tarde. Además, de los tres combates Road to ONE, los ganadores podrán competir en Tailandia dentro del circuito global de ONE Championship, abriendo "una vía de proyección mundial para el talento nacional".

Entre los deportistas ya confirmados se encuentran nombres como Nayanesh Ayman, Alex Camacho, Inés Daniela, Cinthya Patiño o Diogo Silva, junto a otros "destacados competidores" que completarán una cartelera que será anunciada progresivamente. La programación reunirá hasta 32 combates de algunas de las principales disciplinas de los deportes de combate, con presencia de Muay Thai, Kickboxing, K-1, MMA y Boxeo.

Al hilo, Camacho ha asegurado estar "muy contento y motivado" de poder competir en su tierra,para él es algo "muy especial". Ha explicado que lleva un tiempo sin competir, "pero nunca he dejado de entrenar porque el deporte forma parte de mi vida y siempre me he sentido atleta". El deportista ha resaltado que esta oportunidad "no podía dejarla pasar, poder pelear en casa, a este nivel y dentro de una promoción como CFN es un verdadero orgullo, estoy muy ilusionado y con muchas ganas de volver a competir y hacerlo delante de mi gente".

"ACONTECIMIENTO INTERNACIONAL"

En esta línea, CFN 7 ha supuesto una "apuesta decidida" por El Puerto de Santa María como sede de grandes acontecimientos deportivos de dimensión internacional. El municipio gaditano recibirá a deportistas, equipos, entrenadores y aficionados procedentes de diferentes países, convirtiéndose en un "punto de encuentro para la comunidad internacional de los deportes de combate", así, "El Puerto no será únicamente la ciudad anfitriona, sino una parte esencial de la identidad y de la proyección internacional del festival".

El festival ha contado con Avanza El Puerto como patrocinador principal y el Ayuntamiento de El Puerto de Santa María, junto con un "importante respaldo institucional y deportivo" de la Diputación de Cádiz, la Junta de Andalucía, la Federación Andaluza de Kick Boxing y Muaythai y el Cádiz Club de Fútbol, además de la Embajada de España en Tailandia.

Así, el proyecto nace con la premisa de "que los grandes eventos no se desarrollen de espaldas a las ciudades que los acogen, sino que formen parte de ellas y generen una conexión real con su territorio". En El Puerto, esa filosofía se ha reflejado en una programación que incorpora el boxeo, una disciplina "estrechamente vinculada a la tradición deportiva de la ciudad", junto al Muay Thai, el Kickboxing, el K-1 y el MMA.

Además, la dimensión territorial se ha unido a una vocación de desarrollo del talento, CFN busca "generar oportunidades para deportistas de Cádiz, Andalucía y toda España y conectar ese talento con una red internacional que permita su proyección hacia escenarios como ONE Championship". El acuerdo Road to ONE representa, en este sentido, "una nueva vía para que los luchadores que compiten en España puedan acceder a oportunidades mundiales".

Esta apuesta ha incluido de forma expresa el deporte femenino. "CFN 7 incorpora a sus principales protagonistas femeninas dentro de la programación y plantea su participación desde la igualdad de oportunidades, visibilidad y exigencia deportiva", ha especificado la organización.

En palabras de la Directora General de CFN, Lola Cazalilla, este festival del deporte "nació con la idea de acercar el Muay Thai a nuestra tierra y crear oportunidades para nuestros deportistas", por ello, "hemos crecido hasta conectar ese talento de Cádiz, Andalucía y toda España con una red global como ONE Championship", ha destacado. También ha resaltado que quieren que sus luchadores "puedan salir al mundo, pero también que el mundo conozca lo que tenemos aquí".

Cazalilla ha recalcado la importancia de que los eventos "no se hagan de espaldas a las ciudades que los acogen", sino que "formen parte de ellas, que la gente los sienta como propios y que tengan un impacto real en el territorio". Por ello, en El Puerto han incorporado el boxeo, "por la tradición y las figuras que tiene esta ciudad", además del Kickboxing, el K-1 y el MMA.

Asimismo, la representante de CFN ha destacado su apuesta por que las mujeres "tengan exactamente las mismas oportunidades para demostrar su nivel". "Sabemos que si ya es difícil para un deportista convertir esta profesión en su medio de vida, para una mujer las dificultades son todavía mayores, nuestras luchadoras están aquí porque tienen nivel, porque lo merecen y porque queremos que tengan los mismos escenarios y las mismas oportunidades de proyección", ha afirmado.

En relación, el alcalde de El Puerto de Santa María, Germán Beardo, ha añadido que el municipio "demuestra ser capaz de llevar el deporte a la élite y de acoger grandes acontecimientos de dimensión nacional e internacional". Al hilo, ha continuado afirmando que CFN 7 "supone un nuevo paso adelante para nuestra ciudad, que se proyecta de forma internacional a través del deporte y que sigue avanzando en su capacidad para atraer eventos de primer nivel".

Según Beardo, que El Puerto sea escenario de cuatro campeonatos del mundo, títulos nacionales y combates es "una magnífica noticia y una muestra de todo lo que podemos conseguir sumando esfuerzos entre instituciones, empresas y tejido deportivo, El Puerto avanza generando oportunidades y consolidándose como una ciudad abierta al mundo y preparada para grandes retos".

CARLOS COELLO, A POR SU SÉPTIMO CAMPEONATO MUNDIAL

Uno de los "grandes protagonistas" del festival será el gaditano Carlos Coello, uno de los "principales referentes" españoles del Muay Thai. Coello defenderá en CFN 7 su Campeonato Mundial IBF, conquistado en el Lumpinee Stadium el pasado año, ante su público, con un objetivo que "podría convertir la cita en uno de los momentos más importantes de su carrera, conquistar su séptimo título mundial".

Con seis campeonatos mundiales y una trayectoria profesional que supera los 90 combates y 33 victorias por KO, Coello afrontará ahora "uno de los mayores retos de su carrera, defender su corona mundial en El Puerto de Santa María y buscar convertirse en siete veces campeón del mundo".

Para Coello, poder defender su título mundial IBF en su tierra, después de haberlo conquistado en el Lumpinee Stadium de Bangkok, "es un orgullo enorme y también una responsabilidad". "Quiero que este proyecto sirva para abrir camino a los luchadores y luchadoras de Cádiz, Andalucía y toda España, y demostrar que desde nuestra tierra también se puede llegar a lo más alto", ha declarado, al tiempo que ha resaltado que "esto no es solamente un festival, es una oportunidad para nuestra tierra y espero que sea el comienzo de un proyecto a largo plazo".