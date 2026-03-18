El Puerto (Cádiz) actualizará su cartografía con un nuevo vuelo aéreo de alta precisión

Imagen aérea de El Puerto de Santa María (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 18 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz), a través de la empresa municipal Puerto Global, va a contratar un nuevo vuelo fotogramétrico digital de alta precisión para incorporarlo al Sistema de Información Geográfica (SIG) de la ciudad y actualizar la base cartográfica municipal.

La actuación permitirá seguir avanzando en la modernización de una herramienta que el Ayuntamiento ha considerado en una nota "clave" para la gestión pública, la planificación urbana y la mejora de los servicios que se prestan a la ciudadanía.

El SIG es la plataforma municipal que reúne mapas, planos y datos del territorio en un mismo entorno digital. Impulsado por El Puerto Global, permite consultar sobre un mapa información útil para la gestión de la ciudad. De esta manera, los técnicos pueden trabajar con una visión más completa, ordenada y actualizada de cada zona del municipio. Parte de la información del SIG también estará a disposición de la ciudadanía.

El nuevo vuelo contará con una resolución de seis centímetros en la zona centro y de nueve centímetros en el resto de la zona urbana, con recubrimientos del 80%-60%. Ese nivel de detalle hará posible obtener imágenes aéreas mucho más precisas y mejorar las labores de actualización cartográfica, reduciendo además parte de las comprobaciones posteriores sobre el terreno.

A partir de ese vuelo se generará una ortoimagen, es decir, una imagen aérea corregida, para que pueda leerse con precisión como si fuera un plano. Gracias a ella, los técnicos municipales dispondrán de una visión perfectamente cenital de calles, edificios, zonas verdes y otros elementos urbanos. Además, se podrá obtener información sobre alturas y volúmenes, lo que ampliará las posibilidades de análisis y trabajo de los servicios municipales.

Esta mejora tendrá una traducción directa en el servicio público, entre otras razones porque el sistema proporcionará información territorial más precisa, lo que facilita la planificación de actuaciones, el mantenimiento de infraestructuras, la actualización de inventarios, el seguimiento de cambios en la ciudad y el apoyo a las áreas municipales de Urbanismo y Medio Ambiente.

Para la ciudadanía, contar con una cartografía más actualizada supone una administración mejor preparada para responder a las necesidades reales del municipio y seguir incorporando tecnología útil para conocer mejor la ciudad, coordinar mejor los recursos públicos y sentar bases sólidas para nuevos desarrollos, como la monitorización del territorio o futuros proyectos vinculados a la digitalización.

Los trabajos cumplirán las prescripciones técnicas establecidas para este tipo de vuelos y se realizarán preferentemente entre marzo y octubre, siempre en función de las condiciones meteorológicas y de los permisos necesarios.

El presidente de El Puerto Global, Jesús Garay, ha subrayado que esta actuación supone "un paso más en la modernización de las herramientas con las que trabajamos cada día al servicio de la ciudad", añadiendo que disponer de una imagen "más precisa y actualizada" de El Puerto permite al Ayuntamiento "mejorar la gestión, anticiparnos mejor a las necesidades y ofrecer un servicio público más eficaz".

Asimismo, ha destacado que "la tecnología tiene sentido cuando se traduce en una mejor atención a la ciudadanía y en una administración más útil, más ágil y más preparada para el presente y el futuro" y que con este nuevo vuelo se refuerza "una herramienta estratégica para seguir construyendo una ciudad mejor planificada, mejor gestionada y más conectada con la realidad de su territorio".