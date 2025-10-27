El Puerto (Cádiz) celebra Halloween con pasajes del terror, una gran cabalgata y truto o trato por comercios locales

Archivo - Preparativos del bosque encantado en El Puerto de Santa María de cara a la celebración de Halloween en la ciudad en 2024. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO - Archivo

La localidad gaditana de El Puerto de Santa María inicia este martes 28 de octubre su programación de Halloween, que contempla hasta el 2 de noviembre actividades como pasajes del terror, una gran cabalgata y el tradicional truco o trato por comercios locales.

La Concejalía de Fiestas, dirigida por David Calleja, está ultimando los preparativos de una programación de actividades que llenarán ofrece así propuestas para todas las edades, ha indicado el Ayuntamiento en una nota.

El concejal de Fiestas ha destacado que Halloween "se ha consolidado como una cita esperada en el calendario portuense", brindando "una oportunidad para disfrutar en familia y con amigos de actividades originales y gratuitas". Es por eso que ha invitado a vecinos y visitantes a "salir a la calle, disfrazarse y vivir esta fiesta con alegría y espíritu participativo".

La programación comienza este martes con la apertura de la actividad 'Terror en el Monasterio', que se desarrollará en el Monasterio de la Victoria hasta el viernes 31 de octubre. El evento ofrece la primera exposición de animatronics de la provincia de Cádiz, convirtiendo el histórico edificio en un escenario donde la tecnología y el terror se combinan para ofrecer "una experiencia única".

El horario será de 17,00 horas a 20,00 horas salvo el día 31, que será de 19,00 horas a 00,00 horas. La entrada será gratuita, permitiendo que tanto vecinos como visitantes puedan disfrutar de esta novedosa propuesta.

El ambiente festivo alcanzará su punto álgido el viernes 31 de octubre, con una jornada repleta de actividades para todos los públicos. Así, a partir de las 18,00 horas, los más pequeños podrán participar en el tradicional truco o trato, recorriendo los comercios del centro que se sumen a la iniciativa.

Entre ellos se encuentran Bazar Isabel, Sweet Mattilda, Peluquería Pilar Vázquez, RBJ, Sam Accesorios, Mercería Las Lobitas, Crearteland Centro, Tejas 100 Palacios, Milagros Bueno Moda y Complementos, Puerto Mascotas, Souvenirs Los Milagros, Recuerda El Puerto, La Merced, Pequeñines, Antojitos Eventos, Mundo Arte, La Florería, El Brote Verde, Diony Modas, Farmacia María Josefa y Martínez Guerra, entre otros.

A continuación, a partir de las 19,00 horas dará comienzo la Gran Cabalgata de Halloween, que recorrerá las principales calles del centro portuense llenando la ciudad de disfraces, música y animaciones. La salida será desde la Plaza Isaac Peral y tras recorrer varias calles del centro finalizará en la bajada del Castillo.

Paralelamente, el Monasterio de la Victoria se convertirá de nuevo en el epicentro del miedo con dos propuestas gratuitas. Por un lado, el Pasaje del Terror, bajo el lema 'Pon a prueba tus miedos', y una versión nocturna de 'Terror en el Monasterio', ambas abiertas al público entre las 19,00 horas y las 00,00 horas.

La jornada culminará con la celebración del Oktoberfest en la Plaza del Castillo, que comenzará a las 19,00 horas y se prolongará hasta la una de la madrugada. Esta cita combinará música en directo, animaciones, una gran fiesta de Halloween y una oferta gastronómica inspirada en la tradición alemana.

El Oktoberfest continuará además durante el fin de semana, del 31 de octubre al 2 de noviembre, con nuevas actuaciones y actividades pensadas para todos los públicos.

El teniente de alcalde David Calleja ha resaltado el trabajo de los comercios y colectivos implicados, agradeciendo "la ilusión y colaboración de todos los que hacen posible que El Puerto se llene de vida, color y creatividad durante estas fechas".

"Queremos que Halloween sea una celebración para disfrutar en familia, con propuestas seguras, divertidas y gratuitas que nos inviten a salir a la calle y vivir El Puerto con orgullo", ha añadido el concejal.