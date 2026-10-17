El Puerto (Cádiz) entrega una nueva vivienda protegida como su apuesta por el "acceso a un hogar a precios asequibles"

Imagen del alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, entregando las llaves de una vivienda protegida. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 17 (EUROPA PRESS)

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha hecho entrega de las llaves de una nueva vivienda de protección oficial (VPO) a una familia portuense, "una nueva operación firmada ante notario que cierra una compraventa que se suma al trabajo que desarrolla el Ayuntamiento", a través de la empresa municipal Avanza El Puerto, para "facilitar el acceso a una vivienda en propiedad a precios asequibles".

En una nota de prensa remitida por el Ayuntamiento portuense, el regidor ha subrayado que la vivienda "constituye una de las prioridades del Gobierno municipal y que cada nueva entrega representa una oportunidad para que más familias puedan desarrollar su proyecto de vida en El Puerto".

Al tiempo que ha continuado señalando que, "una vez más, a través de Avanza El Puerto, demostramos que facilitar el acceso a la vivienda es una prioridad para el equipo de Gobierno", pues detrás de cada vivienda que ponen a disposición de los portuenses "hay gestión, trabajo y un compromiso firme con quienes necesitan una oportunidad para tener su propio hogar", ha explicado Beardo.

Además, ha destacado que el Plan Municipal de Vivienda se desarrolla desde distintos frentes, "combinando la comercialización de viviendas protegidas, la puesta en marcha de nuevas promociones, la recuperación de inmuebles y la ampliación de la oferta pública de alquiler asequible".

De este modo, con esta estrategia el Ayuntamiento busca "dar respuestas reales a los vecinos ante las dificultades que afrontan especialmente los jóvenes y algunas familias para acceder al mercado residencial". Al hilo, Avanza El Puerto "sigue trabajando en próximas promociones de VPO para venta y/o alquiler anual", en Roque Aguado, Espelete 11, Cielos 26, San Juan 15, Postigo 37, y AER La Rosa.

En este contexto, Beardo ha puesto el acento en los precios de las viviendas protegidas que actualmente comercializa Avanza El Puerto, con distintas opciones en función de su tipología y equipamiento. La oferta incluye viviendas de dos y tres dormitorios, con plaza de garaje y, en algunos casos, también trastero.

En concreto, la empresa municipal dispone de viviendas de dos dormitorios con garaje por 96.930 euros y de dos dormitorios con garaje y trastero por 103.000 euros. Las opciones de tres dormitorios se sitúan en 113.743 euros con garaje y en 116.664 euros con garaje y trastero.

Estas cifras han permitido "conocer de forma concreta" la oferta de vivienda protegida municipal y sus precios, que varían según las características de cada inmueble. El Ayuntamiento ha considerado importante trasladar esta información para que los portuenses "conozcan las opciones disponibles y puedan acudir a los canales oficiales para consultar las condiciones de acceso".

Por ello, Beardo ha incidido en que están hablando de viviendas protegidas "con precios muy alejados de las cifras que a veces nos atribuyen, en Avanza El Puerto hay viviendas de dos y tres dormitorios con garaje desde menos de 100.000 euros". Por ello, ha resaltado la importancia de que los ciudadanos "conozcan los datos reales y las opciones que tienen a su disposición".

En este sentido, Avanza El Puerto ha anunciado que "continúa trabajando para facilitar nuevas operaciones de compraventa y ampliar las oportunidades de acceso a la vivienda protegida". Así, la empresa municipal prevé contar "en breve" con más viviendas disponibles.

Asimismo, el alcalde ha destacado que la labor municipal "no termina con la entrega de llaves, sino que continúa con la gestión de nuevas oportunidades residenciales y la reinversión de los recursos obtenidos en el desarrollo de la política pública de vivienda".

"Cada vivienda que conseguimos poner al alcance de una familia supone un paso más en nuestro objetivo de que los portuenses puedan quedarse en su ciudad, formar aquí su hogar y construir su futuro", ha declarado el primer edil. Además, ha afirmado que siguen trabajando "para ampliar las oportunidades y ofrecer soluciones reales, porque la vivienda no se resuelve con anuncios, sino con gestión".