El Puerto (Cádiz) homenajea en el Día de la Hispanidad "a los valores que nos identifican y nos unen como nación"

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, en el acto del Día de la Hispanidad. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 12 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) ha celebrado este lunes, 12 de octubre, el Día de la Fiesta Nacional de España con un solemne acto institucional presidido por el alcalde, Germán Beardo, en el que la ciudad ha rendido homenaje "a la bandera española, a quienes entregaron su vida por nuestro país y a los valores que nos identifican y nos unen como nación".

Según ha concretado el Consistorio portuense en una nota, en esta celebración "especialmente emotiva" el alcalde ha reivindicado el orgullo de pertenecer a España, precisando la vocación universal de El Puerto como "ciudad históricamente vinculada al mar y trasladando un mensaje de unidad, esperanza y firme compromiso con la integridad de nuestro país, con una mención especialmente significativa a Ceuta y a todos los ceutíes".

En contexto, el acto ha contado con la presencia del Almirante Jefe del Arsenal de Cádiz, Juan María Ibáñez Martín; el Inspector Jefe, Jefe Accidental de la Comisaría de Policía Nacional de El Puerto de Santa María, Álvaro de Ory Nantes; el sargento primero comandante de Puesto de la Guardia Civil de El Puerto, Jan Marquez Geerts; y el intendente principal de la Policía Local, José Antonio Romero Mellado, junto a representantes institucionales, autoridades civiles y militares y miembros de la Corporación Municipal.

La ceremonia ha comenzado con la izada de la bandera de España, presidida por el alcalde, mientras la Banda de Música Maestro Dueñas interpretaba el Himno Nacional. Posteriormente, dos guardias civiles del puesto de El Puerto han depositado una corona de laurel durante el homenaje a los caídos por España, acompañado por la interpretación de 'La muerte no es el final', en uno de los momentos de mayor solemnidad de la jornada, dedicado al recuerdo y reconocimiento de quienes dieron su vida al servicio de nuestro país.

Durante su intervención, Beardo ha destacado el significado del 12 de octubre como "una jornada para celebrar nuestra historia compartida, nuestra cultura y los vínculos que España ha construido a lo largo de los siglos, especialmente con los pueblos hermanos de Hispanoamérica". El alcalde ha apostillado que El Puerto de Santa María ocupa "un lugar singular en esa historia. Una ciudad abierta al Atlántico, ligada al Guadalete y protagonista de algunas de las grandes expediciones que contribuyeron a conectar continentes y culturas".

"Fuimos el Puerto del Mundo, 'Portus Mundi'. Fuimos casilla de salida de expediciones valientes que llegaron a rincones hasta entonces desconocidos. Por nuestras calles y por nuestro río Guadalete pasaron marineros, cartógrafos, comerciantes y soñadores. Gente que miraba al horizonte sin saber qué había al otro lado, y que aun así zarpaba", ha agregado el primer edil.

El regidor ha valorado que aquellas travesías tejieron vínculos humanos, culturales y lingüísticos que siguen vivos en nuestros días. Lazos que van mucho más allá de una historia compartida y que permanecen "en nuestras familias, nuestras costumbres y una lengua común que une a millones de personas a ambos lados del Atlántico".

En este sentido, ha enviado un saludo "especialmente afectuoso a los pueblos hermanos de Hispanoamérica y a todas las personas que, habiendo nacido allí, han encontrado en El Puerto su hogar y contribuyen cada día a enriquecer nuestra comunidad".

Además, el alcalde ha aprovechado esta celebración para hacer una llamada a la unidad y a la defensa de los valores que nos identifican como sociedad, reivindicando "la fortaleza de España frente al enfrentamiento, la crispación y la desesperanza".

"España es mucho más que este momento puntual. Sus instituciones, su coraje y su gente son mucho más fuertes y más resilientes de lo que a veces parece. La historia nos lo demuestra, hemos superado pruebas más duras, y siempre lo hemos hecho juntos", ha señalado.

En una defensa de la identidad nacional y del respeto a las instituciones, Beardo ha proclamado que "la unidad y la integridad de España se defienden. Nuestras fronteras se respetan. Nuestras instituciones no se pervierten. Nuestras administraciones no se ensucian. Nuestra bandera ondea. Nuestro pasado se aprende, nuestro presente nos convoca y nuestro futuro se defiende".

El alcalde ha reivindicado también el legado histórico de España, evocando el valor de quienes protagonizaron algunos de los episodios de nuestra historia, desde Covadonga y Las Navas de Tolosa hasta Empel, los Tercios y la proyección universal "de una nación en cuyos dominios no se ponía el sol". Una historia "marcada por el coraje, el espíritu de superación y la defensa de la civilización cristiana y europea, que forma parte de nuestras raíces y de nuestra identidad colectiva".

Beardo ha defendido que la Fiesta Nacional "debe servir para recordar todo aquello que compartimos, desde el respeto a nuestras instituciones hasta la solidaridad, la libertad y la convivencia, poniendo en valor una identidad común que se enriquece con la diversidad de los territorios y las personas que conforman España".

Uno de los momentos "más significativos" de su intervención ha estado dedicado a Ceuta y a los ceutíes, a quienes Beardo ha trasladado públicamente "el cariño, la cercanía y el respaldo de El Puerto de Santa María, reafirmando su defensa de la unidad y la integridad territorial de España".

"Hoy más que nunca, nuestro pensamiento está con Ceuta. Con los ceutíes. Porque son una parte irrenunciable de nuestra nación, y sin ellos no se entiende España. Hoy, desde El Puerto, lo decimos una vez más, alto y claro, Ceuta, estamos con vosotros. No os vamos a dejar solos. Ceuta se defiende", ha añadido.

El regidor ha recurrido a la propia historia marinera de El Puerto para abundar en que la distancia geográfica nunca debe convertirse en distancia entre españoles. "Si algo hemos aprendido los portuenses es que el mar no separa, conecta. Que el océano puede ser un camino de unión más fuerte que ninguna lengua de tierra", ha afirmado, "reivindicando los vínculos de fraternidad, respeto y solidaridad que deben prevalecer entre todos los territorios de nuestro país".

En este sentido, ha subrayado que la vocación histórica de El Puerto como "ciudad de encuentro y conexión entre pueblos debe seguir construyéndose desde la ley, la convivencia y la dignidad de las personas, sin renunciar nunca a la defensa de lo que nos une como nación".

La celebración ha concluido con un mensaje de orgullo y esperanza, "reafirmando el compromiso de El Puerto con España, con su historia y con los valores que representa nuestra bandera". "Fuimos y somos un país abierto al mundo. Libre. Valiente. Orgulloso de sus raíces. Y seguiremos siéndolo", ha expresado Beardo, felicitando a todos los españoles en el Día de la Hispanidad y "apelando a la responsabilidad compartida de preservar y fortalecer el legado que hemos recibido".

"Tenemos muchas razones para sentirnos orgullosos. Cuidemos lo que nos une, defendamos aquello que hemos construido entre todos y sigamos trabajando, con responsabilidad, con ilusión y con la mirada puesta en el futuro, para que nuestros hijos puedan recibir una España y una ciudad mejores que las que nosotros heredamos. Ese es el compromiso que renovamos cada día con nuestro país, con nuestra ciudad y con nuestros conciudadanos", ha apostillado.

Finalmente, el alcalde de El Puerto de Santa María ha felicitado a la Guardia Civil en el día de su patrona, la Virgen del Pilar, "agradeciendo su vocación de servicio, su entrega y su compromiso permanente con la seguridad, la libertad y el bienestar de todos los españoles". "Una jornada para honrar nuestra bandera, recordar a quienes dieron su vida por España y celebrar, desde El Puerto, el orgullo de una historia, una identidad y un futuro que seguimos construyendo juntos", ha finalizado.