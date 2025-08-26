El Puerto (Cádiz) inaugura este jueves el 'Espacio Cultural Teatro Balbo' en homenaje al Grupo de Teatro Balbo

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 26 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) inaugurará este jueves 28 de agosto, a las 21:00 horas, el nuevo 'Espacio Cultural Teatro Balbo', situado en el Parque Antonio Álvarez Herrera, en la zona de El Juncal. El acto rendirá homenaje al Grupo de Teatro Balbo, una destacada formación local con una dilatada trayectoria en la divulgación del teatro grecolatino y la promoción de la cultura entre generaciones de jóvenes.

Según ha detallado el Consistorio portuense en una nota, el evento contará con el descubrimiento de una placa conmemorativa y, a continuación, se celebrará una sesión especial de cine de verano en el propio espacio cultural, ofreciendo a vecinos y visitantes una velada que une cultura, convivencia y ocio al aire libre.

El Ayuntamiento ha invitado a todos los ciudadanos a participar en este acto inaugural, que simboliza el "compromiso municipal" con la cultura y con el reconocimiento a los colectivos locales.