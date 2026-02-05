El Puerto (Cádiz) pide elevar a nivel 2 la emergencia por posible desbordamiento del río Guadalete en Doña Blanca

El río Guadalete desborda sus márgenes a su paso por la zona de Las Pachecas en Jerez de la Frontera (Cádiz) provocando importantes inundaciones. A 4 de febrero de 2026, en Jerez de la Frontera, Cádiz (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press

El alcalde de El Puerto de Santa María (Cádiz), Germán Beardo, ha pedido a la Junta de Andalucía elevar la emergencia a nivel 2 de alerta por el riesgo ante un posible desbordamiento del río Guadalete, que este jueves baja por Jerez de la Frontera con caudal de 982,50 metros cúbicos por segundo y un nivel de 6,37 metros.

En un vídeo publicado en sus redes sociales, el alcalde ha advertido que el Poblado de Doña Blanca, pedanía portuense, es "una zona inundable" y, por tanto, "una zona de riesgo" si el caudal del río Guadalete sigue creciendo.

En el resto de la ciudad, Germán Beardo (PP) ha indicado que la situación "está controlada", colocándose diques de protección en la zona de Pozos Dulces "por si llegase a desbordar alguna lámina de agua", aunque reiterando que "el cauce está controlado" a su paso por El Puerto.

No obstante, ha informado a los vecinos del Poblado de Doña Blanca sobre un posible desalojo, que de producirse se haría "de forma ordenada y con antelación" para que "no haya ni daños materiales ni daños humanos".

Por lo demás, ha recordado que ya este jueves se ha retomado la actividad "con relativa normalidad" y sólo se han cancelado las clases presenciales en los tres colegios más cercanos al río, como son el CEIP Castillo de Doña Blanca, el CDP Espíritu Santo, el CEIP Sagrado Corazón de Jesús y el CEIP José Luis Poullet.

De esta manera, se ha procedido a la reapertura de todos los edificios municipales, de las instalaciones deportivas, a excepción del Pabellón de Angelita Alta, que continuará funcionando como refugio para las personas sin hogar, y del cementerio, así como al desprecinto de los parques, jardines y espacios públicos que permanecían cerrados de forma preventiva.

La línea de autobuses urbanos ha restablecido también este jueves su servicio habitual.