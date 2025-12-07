El Puerto (Cádiz) registra "gran afluencia" en el musical 'María, la elegida para dar Esperanza' en el puente navideño

Representación del musical 'María, la elegida para dar Esperanza' en El Puerto (Cádiz) - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 7 (EUROPA PRESS)

El Ayuntamiento de El Puerto de Santa María (Cádiz) la Plaza del Castillo ha congregado este sábado, 6 de diciembre, a "numerosos vecinos y visitantes" con motivo de la representación del musical 'María, la elegida para dar Esperanza', estrenado por primera vez en El Puerto dentro de la programación navideña municipal. El espectáculo, centrado en la historia de la Virgen María, contó con dos pases que completaron el aforo.

Según ha informado el Consistorio en una nota, el alcalde de El Puerto, Germán Beardo, y el teniente de alcalde de Fiestas, Comercio y Hostelería, David Calleja, saludaron al elenco y destacaron la alta participación registrada en las actividades navideñas previstas para el puente.

El público rodeó el escenario instalado en la Plaza Alfonso X El Sabio para seguir la puesta en escena, que incluyó villancicos flamencos, coreografías y un reparto de más de 20 intérpretes. La producción abordó distintos pasajes de la Natividad, desde la Anunciación hasta la Adoración de los Reyes Magos.

APUESTA POR EL COMERCIO LOCAL: MERCADO DE DULCES NAVIDEÑOS

La jornada sirvió también para la apertura del Mercado de Dulces Navideños en el claustro del Colegio San Agustín, situado en el Conservatorio Rafael Taboada. El espacio permanecerá abierto hasta el 8 de diciembre en horario de mañana y tarde.

El alcalde, acompañado por el concejal de Hostelería y Comercio, visitó los expositores y señaló que la iniciativa contribuye a apoyar la producción local y dinamizar el centro histórico durante el puente festivo.

En el mercado participan establecimientos y artesanos locales, junto a comunidades religiosas de la ciudad. El recinto incluye propuestas destinadas al público infantil, como la entrega de cartas a Papá Noel y la presencia de personajes de animación.

AMPLIA PARTICIPACIÓN EN LA ZAMBOMBA DEL CLUB DE RUGBY ATLÉTICO PORTUENSE

El concejal de Deportes y Juventud, José Ignacio González, asistió el sábado a la tradicional zambomba organizada por el Club de Rugby Atlético Portuense en Bodegas El Pozo. El encuentro reunió a socios, familias y vecinos con música en directo, gastronomía y actividades infantiles. Actuaron Laura la Rubia y Jarana con Flores de Romero.

Durante el acto, el concejal trasladó su felicitación al club por sus 54 años de trayectoria y recordó que la ciudad contará con un nuevo campo de rugby en el polígono de Las Salinas.

AGENDA DEL 7 DE DICIEMBRE: ZAMBOMBA EN LA PLAZA DEL CASTILLO

La programación navideña continúa este domingo con la zambomba organizada por la Peña Al Alma y la Concejalía de Fiestas bajo el título "El Puerto y Jerez cantan en Navidad". El encuentro se desarrollará desde las 13,00 horas en la Plaza del Castillo, con barra y precios populares.

El Ayuntamiento destaca la elevada participación registrada en las diferentes actividades del puente, con alta afluencia en las calles y espacios culturales.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES NAVIDEÑAS

La Concejalía de Fiestas, en coordinación con las áreas de Comercio y Hostelería, ha programado para el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, varias actividades dentro de la agenda navideña. A las 12,00 horas tendrá lugar en la Plaza del Castillo el concierto de Raúl Charlo acompañado de una fiesta infantil.

Asimismo, se celebrará el Concurso de Luces en el Poblado de Doña Blanca y continuará abierto el Mercado de Dulces Navideños en el Claustro de San Agustín, que podrá visitarse de 12,00 a 14,00 horas.