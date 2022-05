Puerto III cancela la actuación de internos en el Carnaval de Cádiz por difusiones que "podrían generar ambiente hostil"

CÁDIZ, 31 May. (EUROPA PRESS) -

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias y el centro penitenciario Puerto III han decidido suspender este martes la actuación prevista para el miércoles de un grupo de internos de dicho centro en el Concurso de Agrupaciones del Carnaval de Cádiz debido a la difusión de informaciones que "podrían generar un ambiente hostil".

Según ha informado el Ayuntamiento de Cádiz en un comunicado, desde la Secretaría General se ha optado por suspender la actividad al considerar que, tras la difusión de informaciones "que no se ajustan a la realidad" sobre componentes de la agrupación, "se podría general un ambiente hostil que conllevara una situación perjudicial para estos reclusos de cara a su reinserción social", el objetivo prioritario por el que se iba a desarrollar dicho proyecto con "internos condenados por delitos menores y de tercer grado".

Esta iniciativa, que responde a una actividad de reinserción, se ha cancelado tras estas difusiones sobre la agrupación, que iba a acudir como invitada al Gran Teatro Falla con la chirigota 'Adivina, adivinanza SA' para cantar antes del inicio de la quinta sesión de semifinales.

El Centro Penitenciario Puerto III ha comunicado en una nota que "no participará" en el certamen que tendrá lugar en el Gran Teatro Falla: "La Administración Penitenciaria tiene la obligación legal de asegurar la confidencialidad de los datos de todas las personas privadas de libertad. No dándose las condiciones adecuadas para el desarrollo de la actividad, el centro ha decidido no formar parte de la misma".

El Ayuntamiento de Cádiz ha concluido que "acata y respeta" la decisión tomada por la autoridad penitenciaria y reafirma su compromiso con la reinserción social. "El Equipo de Gobierno mantiene la mano tendida para celebrar esta iniciativa en años venideros", ha concluido.