El Puerto de Santa María (Cádiz) acoge este lunes la velada 'Visperas de la Patrona' en la calle Luna

El portavoz del Gobierno Municipal de El Puerto de Santa María (Cádiz), Javier Bello. - AYUNTAMIENTO DE EL PUERTO DE SANTA MARÍA

EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 6 (EUROPA PRESS)

El Puerto de Santa María (Cádiz) se prepara para las vísperas de la Virgen de los Milagros, Alcaldesa Perpetua de la ciudad. Como antesala del día grande de la Patrona, el lunes, 7 de septiembre, la calle Luna acogerá, a partir de las 19,30 horas, la velada 'Vísperas de la Patrona', una propuesta pensada especialmente para disfrutar en familia y compartir nuestras tradiciones entre generaciones.

Tal y como ha concretado el Consistorio portuense en una nota, la actividad, impulsada por la Concejalía de Relaciones con la Ciudadanía, que dirige Javier Bello, convertirá la calle Luna "en un espacio de encuentro y celebración, con una tarde llena de alegría, ambiente y propuestas para pequeños y mayores". Los asistentes podrán disfrutar de juegos infantiles, castillo hinchable, música ambiente "y muchas sorpresas".

Además, la velada tendrá un significado "muy especial" al coincidir con el montaje de la tradicional alfombra de sal, una de las estampas más singulares de las vísperas de la Virgen de los Milagros y una tradición que cada año anuncia que El Puerto se prepara para celebrar a su Patrona.

Por su parte, Bello ha señalado que con esta iniciativa "queremos sumarnos a una celebración tan importante para El Puerto, creando un espacio especialmente pensado para las familias y, sobre todo, para nuestros niños, para que puedan disfrutar, conocer y vivir de cerca nuestras tradiciones".

"Las vísperas de la Patrona son mucho más que la antesala de un día festivo. Son también un momento para encontrarnos, para compartir y para transmitir a las nuevas generaciones el cariño y la devoción que los portuenses sentimos por la Virgen de los Milagros", ha añadido el edil.

De este modo, el Ayuntamiento ha animado a portuenses y visitantes a participar en esta velada y a vivir en familia una tarde "muy especial, en la que diversión y tradición volverán a darse la mano". En definitiva, se trata de una cita para que los más pequeños "vayan cogiendo el testigo de nuestras costumbres y para que todos podamos sentir, un año más, el orgullo de celebrar a nuestra Alcaldesa Perpetua, la Virgen de los Milagros". Así, El Puerto se "engalana" para recibir su "día grande" y "vuelve a mostrar el orgullo de un pueblo que mantiene vivas sus tradiciones, las disfruta y las comparte con las nuevas generaciones".