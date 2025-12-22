Recuperan en el puerto de Tarifa (Cádiz) 33 vehículos robados que iban a ser embarcados a Marruecos

Vehículos recuperados en el puerto de Tarifa por la Guardia Civil. - GUARDIA CIVIL

TARIFA (CÁDIZ), 22 (EUROPA PRESS)

La Guardia Civil de la Sección Fiscal del puerto de Tarifa (Cádiz), pertenecientes a la Comandancia de Algeciras, han recuperado dos motocicletas y 33 vehículos sustraídos que se disponían a ser embarcados con destino a Marruecos en operativos de vigilancia y control desarrollado durante los últimos dos meses.

Los vehículos recuperados habían sido sustraídos tanto en España como en distintos países de la Unión Europea, entre ellos Francia, Alemania, Bélgica, Italia, y Holanda, así como en Suiza y Reino Unido, según ha detallado el Instituto Armado en una nota.

Todos ellos presentaban manipulaciones en sus elementos de identificación, con el objetivo de eludir los controles fronterizos.

Entre los vehículos recuperados destacan dos Mercedes AMG G63, un Audi RS Q8, dos Audi RS Q3 y dos Range Rover Sport, con un valor total aproximado de un millón y medio de euros. Se trataba de vehículos nuevos o con apenas unos meses desde su matriculación.

Asimismo, durante el operativo se detectó una furgoneta que transportaba cinco patinetes eléctricos y tres bicicletas eléctricas sustraídos en Francia, con un valor conjunto superior a 10.000 euros.

La Guardia Civil ha informado además de la recuperación de un Audi RS4 valorado en 110.000 euros cuyo conductor fue detenido tras comprobarse que había adquirido el vehículo en Alemania, usurpando la identidad de un ciudadano español fallecido para financiar su compra. El detenido había aportado los datos del fallecido simulando ser un familiar directo.

Tras contactar con la financiera alemana, se abortaron varios trámites de financiación iniciados para la adquisición de otros tres vehículos a nombre de la misma persona fallecida.

Paralelamente a estas actuaciones, los agentes recuperaron fuera del recinto portuario otros cuatro vehículos robados que se encontraban preparados para ser trasladados a Marruecos.

Como resultado del conjunto de las actuaciones han sido detenidas cinco personas y otras 30 están siendo investigadas como presuntas autoras de delitos de sustracción de vehículos sin intimidación, receptación, apropiación indebida, usurpación del estado civil y falsedad documental.

Se ha establecido contacto con los propietarios de los vehículos, motocicletas, patinetes y bicicletas recuperados para proceder a su devolución.

Los detenidos, junto con las diligencias instruidas y los efectos intervenidos, han sido puestos a disposición de la autoridad judicial.