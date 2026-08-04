Rescatada una mujer tras sufrir una caída en la Garganta Verde en Zahara de la Sierra (Cádiz)

Archivo - Vista de la Torre del Homenaje y el pueblo de Zahara de la Sierra a sus pies. Imagen de archivo. - EUROPA PRESS - Archivo

ZAHARA DE LA SIERRA (CÁDIZ), 4 (EUROPA PRESS)

Una mujer de 35 años ha sido rescatada tras sufrir este martes una caída en el interior de la Garganta Verde en Zahara de la Sierra y posteriormente evacuada en helicóptero al hospital.

Según ha informado en una nota el 112, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta, el teléfono de emergencias ha atendido a las 14,45 horas un aviso de socorro por una mujer que había sufrido una caída en el interior de la Garganta Verde, pasando el último rapel.

La afectada era una excursionista que presentaba un golpe en la cabeza a causa de la caída.

Ante ello, la sala coordinadora alertó al Centro de Emergencias Sanitarias 061 así como a la Guardia Civil, que movilizó al Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (Greim).

La herida ha sido rescatada y evacuada en helicóptero al hospital de Ronda (Málaga).