Rescatadas de sus viviendas siete personas con hipotermia durante la madrugada en San Martín del Tesorillo (Cádiz)

Una de las carreteras en la zona de Villamartín con anegaciones y un poste eléctrico cerca de caer por el viento y la humedad de la tierra. - JOAQUÍN CORCHERO/EUROPA PRESS

CÁDIZ 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergecias de Andalucía EMA 112 ha gestionado durante la madrugada de este jueves 19 incidencias en la provincia de Cádiz, entre las que ha destacado la asistencia en San Roque por parte de Cruz Roja que presentaban signos de hipotermia tras haber sido rescatadas de sus viviendas por los GEAS de la Guardia Civil en San Martín del Tesorillo.

Igualmente, según ha indicado la Junta en una nota, otras de las intervenciones destacadas se ha producido en Arcos de la Frontera a medianoche con el desalojo preventivo de un geriátrico con 142 usuarios, además de los inquilinos de las dos primeras filas de una urbanización colindante junto al pantano de El Santiscal. Para estas personas se habilitó el auditorio del Ayuntamiento y el pabellón deportivo de la avenida de la Cruz Roja.

En cuanto a las comunicaciones por carretera, ha indicado en Prado del Rey se produjo un hundimiento en la carretera A-373R (ramal de la A-373) en sentido Villamartín, impidiendo el acceso al hospital de Villamartín.

Por su parte, la Dirección General de Tráfico ha informado de 87 carreteras cortadas en la red viaria andaluza, siendo Cádiz la provincia más afectada con 25 vías cerradas al tráfico.