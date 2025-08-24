Rescatado un hombre de origen magrebí a cinco millas de la Punta Carnero de Algeciras (Cádiz), en aguas del Estrecho

CÁDIZ 24 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre adulto de origen magrebí ha sido rescatado en la mañana de este domingo en aguas del Estrecho, a unas cinco millas de la Punta Carnero, en Algeciras (Cádiz).

Según han informado fuentes de Salvamento Marítimo a Europa Press, sobre las 10,15 horas varios buques que navegaban por la zona de Tarifa han alertado de la presencia de una persona con chaleco salvavidas flotando en el mar, cerca de la Punta Carnero.

Tras ello, Salvamento Marítimo movilizó a la embarcación Salvamar Denébola, que ha rescatado al hombre en torno a las 11,00 horas para ser trasladado al Puerto de Algeciras. El rescatado se encuentra en "buen estado" de salud, según han detallado las mismas fuentes.