Restablecida la circulación de la N-4 entre Jerez (Cádiz) y El Cuervo (Sevilla) tras un accidente con dos camiones

Imagen de los camiones accidentados tras un choque frontal en la N-IV - CONSORCIO DE BOMBEROS DE LA PROVINCIA DE CÁDIZ

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

El tráfico de la carretera N-4 entre El Cuervo (Sevilla) y Jerez de la Frontera (Cádiz) ha quedado restablecido poco antes de las 15,00 horas de este miércoles, tras ser cortado sobre las 08,30 horas de la mañana debido a una colisión frontal entre dos camiones.

El incidente se ha registrado en el punto kilométrico 622, por lo que la Dirección General de Tráfico ha tenido que establecer un desvío señalizado para los conductores a través de la autovía AP-4.

Según han detallado a Europa Press fuentes del servicio de Emergencias 112 Andalucía, el accidente se ha producido sobre las 8,30 horas en dicho punto de la N-4 tras el choque frontal de dos camiones, quedando uno de los conductores atrapado en el interior del vehículo.

El herido ha tenido que ser excarcelado por los efectivos de Bomberos del parque de Jerez, usando para ello separadores y cizallas, y ha sido trasladado en camilla hasta el helicóptero para su evacuación al hospital de Jerez.

En el lugar del accidente, que ha permanecido cortado durante más de seis horas, han trabajado seis bomberos con tres vehículos, una autobomba rural pesada (R-32), un vehículo de rescate ligero (S-32) y un vehículo de mando (M-53), además de servicios sanitarios, Guardia Civil de Tráfico y Conservación de Carreteras.