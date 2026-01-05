Los Reyes Magos evitan la lluvia y llegan por tierra, mar y aire y cargados de ilusión a la provincia de Cádiz

Los Reyes Magos llegan a San Fernando para la Cabalgata del 5 de enero de 2026 - AYUNTAMIENTO DE SAN FERNANDO

CÁDIZ 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los tres Reyes Magos han llegado a la provincia de Cádiz montados en barcos, helicópteros y coches en este día mágico de 5 de enero, repartiendo ilusión a los menores gaditanos y evitando la lluvia, que un día antes ponía en jaque una de las noches más esperadas del año.

Por aire han aterrizado a las 11,00 horas en San Fernando, donde como viene siendo habitual en esta localidad un helicóptero ha trasladado a Melchor, Gaspar y Baltasar hasta el campo de fútbol del Bahía Sur. Allí se han dado un baño de masas, saludando a todas las familias que se han desplazado para montarse en un autobús panorámico, con el que han recorrido parte de la ciudad.

Ya por la tarde, sus Majestades han ocupado sus tradicionales carrozas para, acompañadas de otras de distintas temáticas, despertar la imaginación y sorprender a grandes y pequeños. Personajes del mundo Disney, referencias a 'Charlie y la fábrica de chocolate', la música navideña, el tren de la Navidad, el muñeco de galleta de jengibre o la carroza de Bahía Sur conforman un universo visual diverso y colorido que refuerza el carácter festivo del cortejo isleño.

La gran novedad de este año ha llegado con la entrada del Cortejo Real en la plaza del Rey en torno a las 19,00 horas, donde se ha diseñado un espacio completamente renovado. La Agrupación Musical Lágrimas de Dolores ha accedido la primera al recinto y se ha situado en el atrio del Ayuntamiento, desde donde han seguido interpretando su repertorio para acompañar y animar la llegada de los personajes mágicos.

Para esta edición se ha creado un nuevo escenario con una gran escalera central por la que los Reyes han subido directamente tras realizar el recorrido a pie desde el punto de bajada de las carrozas y llevar a cabo la adoración al Niño Jesús.

En Jerez de la Frontera, los Reyes Magos han sido coronados en un acto especial celebrado en el Alcázar de Jerez y desde allí se han trasladado hasta Ifeca, donde montados en sus carrozas y con un cortejo de 15 de ellas, han iniciado a las 16,00 horas su recorrido por las calles de la ciudad, repartiendo más de 70 toneladas de caramelos y juguetes entre las miles de personas que se han congregado bajo un cielo azul de nubes blancas, olvidando ya la jornada de lluvia del día anterior.

La ceremonia de la adoración de los Reyes Magos en las puertas del Convento de Santo Domingo, a los pies del Belén instalado en la Alameda Cristina, ha marcado el final de este día mágico en la localidad jerezana, contando con la participación del Coro del Teatro Villamarta y del artista Juan Peña.

En Cádiz capital, los Reyes Magos han paseado por la ciudad a bordo de coches descapotables para visitar a entidades sociales, asistenciales y sanitarias. Ya por la tarde, a las 17,30 horas, ha comenzado la Cabalgata desde la calle Goya, recorriendo su amplia avenida hasta intramuros, donde en la Plaza de San Juan de Dios han saludado a los presentes antes de acudir al Convento de Santo Domingo para la tradicional adoración al Niño Jesús.

Por su parte, la Cabalgata de los Reyes Magos de El Puerto de Santa María ha arrancado a las 16,00 horas con un total de 12 carrozas, y teniendo como punto inicial y final el Castillo Alfonso X el Sabio. A lo largo del recorrido se han repartido más de 70.000 kilos de caramelos, de los cuales más de 30.000 serán sin gluten. En torno a las de 19,00 horas la adoración del Niño en Plaza España ha marcado el cortejo, para continuar su camino hacia la Plaza de Isaac Peral, donde han saludado desde el balcón del Ayuntamiento, y terminar su paseo por El Puerto en el punto de salida.

Pero los Reyes también han pisado tierras gaditanas tras llegar a ellas en barco, como ha ocurrido en Algeciras, donde el tradicional arrastre de latas protagonizado por miles de niños y niñas ha servido para que sus Majestades hayan hecho parada en esta localidad y no hayan pasado de largo. Así, en torno a las 13,30 horas han desembarcado del 'Zenit Cat' en el Llano Amarillo y han saludado a los presentes. Tras eso, a las 17,00 horas ha comenzado la Cabalgata.

Esta jornada mágica no lo ha sido tanto en la sierra de Cádiz, donde la amenaza de lluvia ha hecho que en Olvera, Algodonales, Torre Alháquime y El Gastor la Cabalgata de Reyes Magos se haya trasladado a la jornada del 6 de enero. A pesar de este cambio en el guión, Melchor, Gaspar y Baltasar han avisado a los niños y niñas de estos pueblos gaditanos de que no se olvidarán de pasar por su casa esta noche, invitándolos a todos a sumarse a las cabalgatas que harán mañana para compartir un rato con ellos sin el temor de la lluvia.