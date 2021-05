Riki Rivera lanza 'Rabito de pasa' para "conectar" y animar a "avanzar hacia adelante sin que falle la memoria"

CÁDIZ, 23 May. (EUROPA PRESS) -

El autor gaditano Riki Rivera ha lanzado un nuevo single, 'Rabito de pasa', para difundir un mensaje "sencillo" pero "importante" porque "hay que avanzar hacia adelante pero sin que falle la memoria". Además, ha animado a que "la gente se tome el estribillo del tema como un mantra para su vida".

En declaraciones a Europa Press, Rivera se ha mostrado "encantado" porque "es una canción que nace de una historia real". Así, el artista ha explicado que "hubo un encuentro con una amiga y contó que lo dejó con su pareja y que le daría rabito de pasa" justo antes de "ir a la playa y empezar con el cachondeo del estribillo". Al final, el ganador de un Goya ha reconocido que "algo tenía que hacer".

Además, Riki Rivera tiene una participación esencial en la película 'Operación Camarón', que se estrena en cines el 25 de junio y para la que ha producido e interpretado la banda sonora, además de tener un cameo. "Es una comedia desternillante con un reparto brutal", ha señalado sobre el largometraje antes de puntualizar que "se trata de un grupo que está de moda y son reggaetoneros".

Ganador de un Goya y nominado a los Grammy, Rivera se toma la carrera musical con filosofía. "Queda seguir trabajando, sufrir lo mínimo y ser muy feliz aunque haya que trabajar 25 horas al día, ese es el mayor premio", ha afirmado con rotundidad el "conector", como ha aclarado que le gusta definirse porque no entiende "la creación para otro fin que no sea conectar". "Siempre se busca que la gente sienta algo con lo que se hace, provocar algo en el público, y si es positivo mucho mejor", ha confesado.

En cuanto a la situación de la cultura durante el covid-19, Rivera ha lamentado que "no se ha hecho suficiente, ha sido un desastre". En este sentido, ha criticado duramente al "Gobierno de este país" porque "ha demostrado ser novato y carente de ideas, ha sido un desencanto". "Al principio era complicado pedir por la cultura porque se estaba muriendo mucha gente, pero ha pasado mucho tiempo y no se ha hecho nada", ha recordado antes de apostillar que "no se ha hecho nada por el flamenco, y los pocos ciclos que están saliendo son independientes".

El 'conector' gaditano, durante el confinamiento, fue especialmente protagonista por una serie de vídeos en los que se destapó como un artista multidisciplinar que reflexionaba e interpretaba según la inspiración que llegaba "cada día". "Cada vez maduraba más el texto, la edición del vídeo, el personaje, la historia", ha explicado, y ha añadido que ahora, cuando los ve, piensa "qué locura, pero sirvió para crear una comunidad de gente".

Riki Rivera actuará en Cádiz el próximo 27 de agosto en el Festival Música del Mar. A partir de ahí, comenzará una gira que lo llevará por Murcia, Alicante, Málaga, Granada, Madrid, Córdoba, Huelva, Sevilla y Barcelona antes de volver a cerrar, de nuevo, en Cádiz.