Ruiz Boix (PSOE) lamenta "la parálisis" de la Justicia en Cádiz "ocasionado por la ineptitud" de la Junta

CÁDIZ, 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha criticado este jueves "la parálisis de la Justicia" en la ciudad Cádiz, algo que ha considerado que ha sido "ocasionado por la ineptitud" de la Junta de Andalucía.

Boix ha tachado de "vergonzoso" que "los jueces hayan tenido que decidir suspender los juicios hasta el 5 de diciembre debido al cierre del edificio de San José ejecutado por la Junta y que afecta a ocho juzgados entre las sedes de Instancia e Instrucción", según ha recogido la formación en un comunicado.

Tras esto, ha lamentado esta "parálisis" provocada por "la ineptitud de la Junta de Andalucía que no ha sido capaz de tener prevista una situación que arrastraba desde hace tiempo y el no haber dispuesto con diligencia una alternativa a las instalaciones judiciales que se caen a pedazos". "No hacía falta esperar a que lo estipulase un informe técnico, era algo evidente", apostilla.

Asimismo, ha asegurado que exigirán en el Parlamento andaluz "responsabilidades" a la Consejería de Justicia "por haber provocado este caos en la Justicia gaditana" y ha insistido en que "no hay derecho a que el PP reste importancia a asuntos que afectan a la vida de las personas, usuarios de un servicio que ya de por sí sufre de retrasos continuos en el proceso por distintas causas".

"Ya sabemos que el PP considera a la Justicia como la cenicienta de la administración porque no le interesa que se imparta, ni que se investigue nada, sobre todo cuando les afecta como pasó con los casos de la Zona Franca de Cádiz cuyos procesos han durado años o ahora con el escándalo que afecta a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz", ha subrayado.

En esta línea, Boix ha afirmado que "el Gobierno andaluz ha tenido cuatro años para haber afrontado un proyecto que dejamos finiquitado en la capital como es la Ciudad de la Justicia y aglutinar en él a toda la planta judicial" pero que "decidieron congelarlo como tantas cosas".

"Durante estos años ha hecho caso omiso a las reclamaciones que han venido haciendo sobre las deplorables instalaciones de San José, tampoco sabemos por qué rechazaron la idea que barajó el anterior Gobierno de alojar provisionalmente los juzgados de San José en el edificio de La Voz", ha señalado.

El también presidente de la Diputación ha lamentado que la Junta "comunicara el cierre de una manera tan repentina que ha trastocado el buen funcionamiento de un servicio público que parece no le interesa nada", toda vez que ha advertido que en el Edificio Carranza "no hay sitio para albergar los ocho juzgados cerrados a día de hoy".

"No se puede hacer más para desacreditar a un colectivo que lo que está sufriendo es la incompetencia de quien tenía la responsabilidad de buscar un espacio para el desarrollo de la actividad judicial", ha concluido.