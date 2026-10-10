Ruiz Boix (PSOE) valora el nuevo contrato de Airbus como "garantía" del futuro industrial en la Bahía de Cádiz

Archivo - Imagen de simuladores del International Training Centre (ITC) Airbus San Pablo. A 20 de noviembre de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). - Rocío Ruz - Europa Press - Archivo

CÁDIZ 10 Oct. (EUROPA PRESS) -

El secretario general del PSOE de Cádiz, Juan Carlos Ruiz Boix, ha valorado este sábado el reciente anuncio del encargo de 110 nuevos aviones --modelos A330 y A320neo-- a la compañía Airbus, un pedido que, según ha destacado, impactará de manera "directa y decisiva" en la carga de trabajo de la planta aeronáutica de la Bahía de Cádiz.

En una nota, Ruiz Boix ha afirmado que este hito "no es fruto de la casualidad, sino el resultado de la estabilidad, la confianza generada y la apuesta inquebrantable del Gobierno de Pedro Sánchez por el blindaje de nuestros sectores industriales estratégicos".

Asimismo, el dirigente socialista ha manifestado que "mientras otros se dedican a la confrontación estéril, al victimismo y al agravio permanente", el Ejecutivo socialista "responde con hechos, con gestión y con realidades" que se traducen, a su juicio, "en empleo de calidad y certidumbre" para miles de familias en la provincia.

En esta línea, ha señalado que el sector aeroespacial es un "pilar fundamental" para el tejido económico gaditano y que este nuevo megacontrato viene a consolidar el futuro a largo plazo de las instalaciones gaditanas.

Por ello, Ruiz Boix ha aprovechado para lanzar una dura crítica a la gestión del Gobierno andaluz del Partido Popular, poniendo en evidencia su "falta de compromiso". "Resulta lamentable y sonrojante comprobar la doble moral de Moreno y del PP en la provincia. Mientras el Gobierno central trae carga de trabajo histórica y asegura el pan de las familias gaditanas, la Junta de Andalucía sigue de brazos cruzados, sin una política industrial conocida y sumida en una preocupante desidia frente a las verdaderas necesidades de Cádiz", ha recriminado.

En este sentido, el líder de los socialistas gaditanos ha exigido al presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, que "tome nota" del compromiso del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y asuma "de una vez" sus propias competencias para complementar este impulso industrial.

"Cádiz no puede permitirse un gobierno autonómico que actúe como un lastre frente al desarrollo económico impulsado. Reclamamos a Moreno que active planes de apoyo real a nuestra industria auxiliar y que arrime el hombro de una vez por todas para sumar fuerzas en defensa de lo público y de nuestro tejido productivo", ha concluido Ruiz Boix.