Ruiz Boix y Ruiz Arana presentan más de 2.200 avales cada uno en su carrera a la secretaría general del PSOE en Cádiz

CÁDIZ 4 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los dos precandidatos a la secretaría general del PSOE de Cádiz, cuyo proceso terminará en un Congreso Provincial el próximo 5 de abril, han presentado este martes más de 2.200 avales cada uno de sus respectivas candidaturas, coincidiendo ambos en sus "satisfacción" por haber conseguido el número necesario de avales "de forma amplia".

Así, el actual secretario general y candidato a la reelección, Juan Carlos Ruiz Boix, ha manifestado "las buenas sensaciones y vibraciones" que ha tenido en "las muchas agrupaciones" que ha tenido la oportunidad de visitar desde que se presentó esta precandidatura hace una semana y ha destacado que "en tan solo seis días" ha podido recoger 2.211 avales, "muchos más de lo que se exige".

Por ello, ha manifestado su "gratitud a todas las agrupaciones y a todos los militantes". "Todos los militantes somos iguales, la voz la tiene ahora la militancia, que tendrá la oportunidad de apostar por un proyecto, el que tengo el honor de dirigir, que es la candidatura de 'Unidos para Ganar. Cádiz por Delante', y estoy convencido de que el próximo 16 de marzo, si finalmente llegamos a estas primarias, tendremos un enorme respaldo en urnas superior incluso al número de avales", ha afirmado Ruiz Boix.

Por su parte, el alcalde de Rota, Javier Ruiz Arana, se ha presentado con los avales y "la satisfacción de haber conseguido de forma muy amplia, de forma también contundente, el número suficiente de avales para ser proclamado candidato".

"Se ha hecho un enorme esfuerzo para que hoy estemos aquí presentando de forma física más de 2.000 avales, y más de 200 avales que se han presentado de forma digital, con lo cual estamos más que satisfechos porque estamos superando ampliamente todas las expectativas y estamos muy contentos y muy orgullosos del apoyo y del cariño que estamos recibiendo", ha manifestado Ruiz Arana, que ha añadido que perciben "la ilusión que esta candidatura de unidad y esta candidatura mayoritaria ha generado en las distintas agrupaciones de toda la provincia".

"Está claro que hay aquí una composición de compañeros y compañeras, que tenemos una plena vocación del municipalismo, que el municipalismo tiene que estar por encima de todo y que ahí es donde vamos a poner todos los esfuerzos para que haya una agrupación provincial fuerte, potente, que además tenga como prioridades el establecer las conexiones y el trabajo en red con todos y cada una de las agrupaciones de la provincia", ha defendido.

En cuanto a la posibilidad de una única candidatura unida, ambos candidatos han hecho el ofrecimiento al otro. No obstante, Ruiz Arana ha señalado que "no es la primera vez" que han hablado en esos términos porque "ha habido muchas conversaciones", pero "en el momento en que no ha habido un acuerdo, la mejor forma de dilucidar, y creo que la más limpia y además que es legítima y sana, es que los militantes decidan".

"Hay que verlo con normalidad y con naturalidad, porque si algo precisamente sabemos hacer los socialistas es participar en procesos democráticos y para eso nos hemos dado estas herramientas de participación interna, para que los militantes sean los que decidan libremente qué opción quieren elegir", ha concluido.