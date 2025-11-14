Salvamento reanudará el sábado la búsqueda de las tres personas caídas al mar el jueves noche en Cádiz

CÁDIZ 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Salvamento Marítimo va a reanudar este sábado el dispositivo de búsqueda activado para localizar a tres personas que habrían caído al mar desde una embarcación neumática durante la pasada noche del pasado jueves en aguas de la costa de Cádiz, cuando ya estaba azotando en la provincia la borrasca Claudia.

Así lo han confirmado fuentes de Salvamento a Europa Press, lo que implica que se va a suspender durante la noche la búsqueda, debido a la falta de visibilidad y las condiciones meteorológicas.

El primer aviso por la caída al mar de estos tres náufrago se recibió sobre las 22,00 horas de este pasado jueves, siendo un cuarto tripulante de la embarcación neumática el que había advertido de la situación.

Rápidamente, Salvamento movilizó a la salvamar 'Suhail' para tratar de localizar a los náufragos, que habrían caído al mar a unas 2,3 millas al sureste del Castillo de San Sebastián, en Cádiz.

Tal y como han confirmado estas mismas fuentes, la embarcación en la que viajaban estas personas ha aparecido esta mañana en una playa de la capital, sin que por el momento se tenga un resultado positivo en esta búsqueda.