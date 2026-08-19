San Fernando y Algeciras despiden al mago Juan Tamariz, fallecido a los 83 años y vinculado a ambas ciudades de Cádiz

Archivo - El mago Juan Tamariz - EUROPA PRESS/TEATRO QUINTERO - Archivo

CÁDIZ 19 Ago. (EUROPA PRESS) -

En San Fernando y Algeciras han despedido con "enorme tristeza" al mago Juan Tamariz, fallecido este martes a los 83 años de edad en el hospital Clínico San Carlos de Madrid, pero que estuvo muy vinculado a ambas localidades gaditanas, ya que tenía raíces algecireñas y durante varios años llegó a residir en la Isla.

En un mensaje publicado en Instagram, recogido por Europa Press, la alcaldesa de San Fernando, Patricia Cavada, ha asegurado que en su ciudad sienten "especialmente" su pérdida, porque "Juan quiso y disfrutó profundamente de nuestra ciudad", donde "encontró durante muchos años un lugar para vivir, para pensar, para crear y también para compartir la magia".

De Tamariz ha escrito que fue "un genio irrepetible y uno de los grandes maestros de la magia de todos los tiempos", asegurando que lo despiden "con enorme tristeza".

"Su talento traspasó fronteras y generaciones. No solo transformó la manera de entender la magia en nuestro país, sino que se convirtió en un referente para magos de todo el mundo, que lo admiraron y aprendieron de él. Juan hizo de la sorpresa, el humor y la ilusión un lenguaje universal", ha profundizado Cavada, quien ha asegurado que "San Fernando siempre te recordará".

Por su parte, en Algeciras han trasladado su "más sentido pésame" a la familia del mago y se ha enviado "un caluroso abrazo y todo el cariño posible en estos momentos" a toda su familia y seres queridos ante la partida de "una figura irrepetible e inolvidable".

El alcalde de Algeciras, José Ignacio Landaluce, ha recordado "el especial vínculo" que el artista tenía con esta ciudad, ya que aquí fue donde nació su madre y donde reside su hermana actualmente junto a parte de su familia.

"Algeciras siente hoy como propia la pérdida de Juan Tamariz, una leyenda de la cultura y la magia. Guardamos un enorme orgullo por sus raíces algecireñas y enviamos todo nuestro cariño a su familia y allegados en estos tristes momentos. Descanse en paz", ha comentado Landaluce.